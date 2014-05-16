《汇市简讯》澳元/美元走势关注并购活动及中国钢品价格

0903GMT

* 澳元/美元在欧洲盘初跌至0.9335美元，但并购消息给予支撑

* 新加坡食用油巨头丰益国际和第一太平准备以13.7亿澳元(12.8亿美元)收购澳洲面包和乳制品公司Goodman Fielder

* 澳元之所以跌至0.9335美元，是受到中国钢铁期货跌至纪录新低影响

* 据传在0.9330及0.9300-10间有买盘，周四低点为0.9327，而今日到期期权的行权价为0.9300

* 0.9400下方有不少卖盘，是0.9365上方的升值障碍

* 亚洲盘最高来到0.9365，周四高点为0.9394，周三所创的一个月高点则位于0.9410(完)

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