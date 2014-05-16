中国个股：力帆称其越南工厂因近期当地暴乱而停产，料影响较小

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月16日 - 中国大型摩托车生产企业--力帆实业（集团）股份有限公司 周五公告称，其下属越南工厂因近期当地反华暴乱事件而暂停生产，预计该事件对公司资产及业绩的影响较小。
公告指出，因力帆越南公司位于越南北部，没有在反华暴乱较集中的南部地区，目前力帆越南暂未因该事件遭致人员伤亡或财产损失。公司已要求所有中方人员撤离至中越边境，待局势趋稳后再恢复生产、经营。
截止去年底，力帆越南注册资本157万美元，净资产为-619.5万元人民币。去年该公司营收为1,919.14万元，净亏损189.9万元。公告称，若暂停力帆越南的经营，对公司的所有者权益、收入及净利影响较小。
自周三起，越南多地爆发反华排华打砸中资企业事件，包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。