离岸人民币：台湾金管会称未来人民币TRF商品控管将采三大监理措施--报告

路透台北5月16日 - 台湾金管会报告表示，未来对类似人民币TRF的复杂型风险商品的控管，将采取强化三大监理措施，包括强化银行内部对新种商品之审查程序、加强对TRF商品之销售控管及产品设计规范，并将建立联征中心查询机制。

金管会主委曾铭宗周一将赴立法院备询TRF(Target Redemption Forward;目标可赎回远期契约)的书面报告并指出，日常监理发现国银办理TRF商品的交易量及获利均有大幅增加，且陆续有客诉的事件发生，才对业务规模与成长较大的9家银行发动金检。

除了已惩处永丰银行TRF业务停业一年外，金管会指，对其余8家银行，亦刻正依行政程序法要求银行提出陈述书。

此外，金管会强调，银行不得鼓励或劝诱境内客户透过设立境外公司方式转换居住者身分于OBU分行开立帐户投资未经核准于境内销售的金融商品，对此已于4月规划对银行办理专案检查，目前正陆续执行查核中。

针对TRF衍生的交易乱象，曾铭宗周一称，最快会在5月底推出整体控管监理机制，让衍生性金融商品的交易步上常轨。经查目前台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿；非上市柜公司投资TRF曝险金额则在1,000亿左右，合计台湾企业在TRF的曝险金额逾1,500亿。

金管会日前重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。