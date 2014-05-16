离岸人民币：台湾金管会称未来人民币TRF商品控管将采三大监理措施--报告

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月16日 - 台湾金管会报告表示，未来对类似人民币TRF的复杂型风险商品的控管，将采取强化三大监理措施，包括强化银行内部对新种商品之审查程序、加强对TRF商品之销售控管及产品设计规范，并将建立联征中心查询机制。
金管会主委曾铭宗周一将赴立法院备询TRF(Target Redemption Forward;目标可赎回远期契约)的书面报告并指出，日常监理发现国银办理TRF商品的交易量及获利均有大幅增加，且陆续有客诉的事件发生，才对业务规模与成长较大的9家银行发动金检。
除了已惩处永丰银行TRF业务停业一年外，金管会指，对其余8家银行，亦刻正依行政程序法要求银行提出陈述书。
此外，金管会强调，银行不得鼓励或劝诱境内客户透过设立境外公司方式转换居住者身分于OBU分行开立帐户投资未经核准于境内销售的金融商品，对此已于4月规划对银行办理专案检查，目前正陆续执行查核中。
针对TRF衍生的交易乱象，曾铭宗周一称，最快会在5月底推出整体控管监理机制，让衍生性金融商品的交易步上常轨。经查目前台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿；非上市柜公司投资TRF曝险金额则在1,000亿左右，合计台湾企业在TRF的曝险金额逾1,500亿。
金管会日前重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。
根据金管会统计国内银行今年第一季全体获利金额达837亿台币，较去年同期的675亿大幅增加162亿，增幅达24%，显示金融业务开放政策已见成效。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。