重温稿--台湾货币市场：银行资金需求增加，下周跨月拆款利率或略走扬

* 银行资金需求略有增加，但拆款利率持稳

* 短票周五例行发票量增，银行买气顺畅

* 债券RP市场资金回复宽裕

记者 林妙容

路透台北5月16日 - 台湾银行间短率周五大致稳定。今日银行资金需求略有增加，但市场整体供应仍然充足，只是多缺不一景况持续，资金需求者需较平日多打一些电话调度，利率部分没有大幅变化。但下周起两周期拆款将跨过月底，市场预期跨月利率有机会略略走升。

市场资金调度人士表示，周五市场资金需求一向较高，除了企业资金调度外，部分银行仍热衷开出负数缺口，这使得拥有闲置资金的银行去化较为良好，但多数银行对拆出跨月资金仍保持谨慎，有意愿承作的银行家数极少。

“下礼拜开始可以跨月拆出的银行应该会增多，但利率也有机会走高。”一本地银行交易员说。

市场人士指出，由于月底营业税缴税因素将影响资金分配，预料市场参与者下周起将陆陆续续调度月底资金。加以近几个月来，银行在月底的拆出利率上均向上反应走升，自有资金不足的票券商在拆款市场将最先感受利率走扬的效应。

不过市场预期下周因离月底尚远，两周期拆款利率高位走升幅度将有限，但有机会由现行高位0.43%往0.45%靠拢。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日在0.387%；今日区间落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，上日则在0.380-0.450%。

**短票发行量多银行买气不弱**

短票市场方面，票券商表示，今日周五例行发票量增加，有需求的银行均可顺利取得票源，但利率部分没有明显变化，主要仍因整体市场资金水位还算充足。

一大型票券商交易员指出，下周起因应跨月的两周期拆款利率可能扬升，票券商在跨月短票的落点上也会谨慎因应及分配，但在市场资金尚属充足的情况下，并不急着以较高的跨月利率拆入因应，仍将以短票调度为主。

“我们认为下周是这一个提存期的观察重点...资金会不会紧就看下周。〞一票券商交易员说。

此外，交易员亦指出，本提存期期底6月3日正逢端午连续假期后的第一个上班日，又逢营业税上缴及旬底的多重因素，必须格外小心调度。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，与上日相同，少数见成交在0.60%；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

今日央行存单到期金额3,583亿台币，共发行3,585.5亿台币存单，存单发行余额增2.5亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆419.55亿台币，落点分别为周一4,064.50亿、周二1,042.50亿、周三2,286.25亿、周四2,250.30亿及周五776亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负4亿台币，至周日累计超额准备为负474亿台币、加计前期1%的超额准备为193亿台币。

**债券RP资金回复宽裕**

台湾债券市场附买回(RP)利率平稳，交易员表示，前两日因大型金融债交割，资金较为吃紧，今日回复宽裕。展望下周有包括国泰世华银行、鸿海 、台塑 等大型金融债与公司债交割，资金情势值得进一步观察。

交易员表示，今日虽仍有金融债交割，但资金大致回复宽裕局面，投信的资金回头找券，前两日交割的紧缩因素已经过去。只不过，下周初步统计共有446.5亿台币的金融债/公司债将发行，且临近月底，各方对月底的情势仍然保守因应。

“最近交割这么多，还有月底缴税因素，这个月的月底效应应该会很明显，〞一位公营银行资金调度员说。

周五有台新银行金融债30亿台币交割。

不过也有大型的票券商认为，市场资金相当宽裕，尤其是票券商除了附买回市场之外还能在拆款市场调入资金，管道多元，这令调度的压力大减，也不排除下周的附买回利率有进一步走低的可能性。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同上日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间低位下滑至先前水位，上日在0.52-0.55%；极短天期公司债利率仍同上日则在0.46-0.48%。