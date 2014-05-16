《中国债市每日综述》现券收益率延续稳势，关注央行同业规范对债市影响

* 现券收益率延续上日稳势，波动甚微

* 短期来看债市调整压力并未完全结束

* 缴税等因素干扰下，现券行情存在反复的可能性

* 谨慎关注央行未来公开市场操作以及资金面如何变化

路透上海5月16日 - 中国银行间债市周五现券收益率持稳，波动不大。市场人士表示，短期来看政策面和消息面均归于淡静，现券收益率经调整之后暂趋于平稳，市场观望中待更多消息确认行情，当前谨慎关注央行未来公开市场操作以及资金面如何变化。

他们并认为，短期来看债市调整压力并未完全结束，缴税等因素对资金面预期干扰仍在，现券行情存在反复的可能性，但经济基本面下行仍存支撑；而央行最新发文整顿同业业务规则，促进非标转标，有望对债市利好。

“现券可以说是回调稳住了吧 ,收益率波动很小，等待消息的进一步确认。”上海一银行交易员称，中长期走势还是相对看好的，毕竟经济基本面还是很差的，只是短期内需要注意资金面的变化。

北京一银行交易员表示，5月份现券市场供给压力仍存，而债券到期量也没有4月份多，因此需求也会相对有限，而随着缴税及半年末时点临近，估计短期内现券收益率走低可能性很小。

对于未来走势，他认为，接下来还要看央行公开市场会如何操作，利率及操作期限，虽然当前债市市况有所企稳，但获利了结的压力并没有完全消除。

央行公开市场本周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

此外，对于央行刚刚发文的同业整顿规则，另一银行交易员表示，整顿非标资产，说明央行还在关注同业这块，以后大方向非标转标，对债市觉得偏利好，但是市场怎么走确实很难判断，先看看下周一市场变动，“应该利好标债，特别强调零风险的利率产品。”。

中国央行最新要求，金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好流动性风险。

剩余期限约9.27年的固息国债最新成交收益率 为4.3000%，上日尾盘为4.2700%。中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.948元，较上日结算价涨0.034元，或0.04%。

**短期资金供给充裕**

银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率 持续小幅波动，不过可跨月的21天期则涨幅偏大。市场人士表示，月内到期资金供给继续充裕，跨月与跨半年末时点的资金需求，则体现出部分机构的谨慎预期。

“资金还行，七天都没人要。”华东地区一银行交易员称，“现在借钱基本上在两头，要么在隔夜，要么就跨月或跨半年末。我们觉得下周会稍紧。”

她进一步指出，线下跨半年末资金利率的抬升亦佐证了部分机构的谨慎。以两月期报价为例，从本周二的4.5%左右上行至当前的4.8%左右，而且能感觉到融出方的犹豫。至于拆入方的考量则是，“6月虽然不一定就紧张，但价格很可能会高，我们先保证手上有钱。”

上海一银行交易员则有不同判断。她表示，央行会削峰填谷，以保证市场流动性供给总量的基本稳定，所以其不认为季节性扰动影响会有多大。市场流动性预期总体尚乐观，分歧仅在于波幅宽窄的判断。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,092.70亿元，上日为8,767.33亿元；其中隔夜品种成交7,295.61亿元，上日为7,877.64亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3633 2.3518 +1.15 7,295.61

七天 3.0998 3.1276 -2.78 483.04

14天 3.0917 3.2043 -11.26 153.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.4800 3.4800 +0,000.00 2,706.35

七天 3.1450 2.2100 +93.50 263.46

14天 3.4750 2.0000 +147.50 29.39

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.3800 +2.00 --

七天 3.1500 3.1300 +2.00 --

14天 3.1000 3.2200 -12.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.3500 +2.00 --

七天 3.1290 3.1355 -0.65 --

三个月 5.2418 5.2665 -2.47 --

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