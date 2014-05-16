中国证券：创业板IPO和再融资规则正式发布，IPO即将开闸

路透上海5月16日 - 中国证监会周五发布创业板首次公开发行（IPO)股票及再融资的管理办法，与之前公布的征求意见稿相比，变化不大。中信证券策略团队周五稍晚发布快评称，这意味着未来创业板股权融资将加速，同时意味着IPO即将开闸，短期来看不利于创业板。

新修订的创业板IPO条件取消了旧规中包含的业绩持续增长要求，维持了征求意见稿中的要求，即公司最近两年持续盈利且两年净利累计不少于1,000万元人民币，或是最近一年盈利且年营收不少于5,000万元，这就允许收入在一定规模以上的企业只要有一年盈利记录即可上市。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上表示，在征求意见过程中，有些意见认为要提高财务指标，另一些意见认为要进一步降低财务指标，允许亏损企业上市。综合考虑创业板定位和多层次市场建设等各方面情况，证监会维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。

在再融资条件方面，管理办法要求申请再融资的创业板公司需要最近两年盈利、最近两年实施现金分红、财务报告达标、最近一期资产负债率高于45%（定向增发股票的除外）及没有违规行为等。

创业板公司允许发行股票和可转换公司债。若是创业板公司非公开发行股票，其发行对象不超过五名，而目前主板的定向增发要求是发行对象不超过十名。

办法还要求，再融资的募集资金用途需符合国家产业政策和法律法规规定；除金融类行业外，募资不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务投资，不得投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

张晓军解释称，在征求意见稿中，有些观点认为再融资要求最近一期资产负债率高于45%、非公开发行对象不超过五名等要求太高太严。综合考虑投融资功能均衡协调，防范过度融资等，仍维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。