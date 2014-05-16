中国证券：创业板IPO和再融资规则正式发布，IPO即将开闸

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透上海5月16日 - 中国证监会周五发布创业板首次公开发行（IPO)股票及再融资的管理办法，与之前公布的征求意见稿相比，变化不大。中信证券策略团队周五稍晚发布快评称，这意味着未来创业板股权融资将加速，同时意味着IPO即将开闸，短期来看不利于创业板。
新修订的创业板IPO条件取消了旧规中包含的业绩持续增长要求，维持了征求意见稿中的要求，即公司最近两年持续盈利且两年净利累计不少于1,000万元人民币，或是最近一年盈利且年营收不少于5,000万元，这就允许收入在一定规模以上的企业只要有一年盈利记录即可上市。
证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上表示，在征求意见过程中，有些意见认为要提高财务指标，另一些意见认为要进一步降低财务指标，允许亏损企业上市。综合考虑创业板定位和多层次市场建设等各方面情况，证监会维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。
在再融资条件方面，管理办法要求申请再融资的创业板公司需要最近两年盈利、最近两年实施现金分红、财务报告达标、最近一期资产负债率高于45%（定向增发股票的除外）及没有违规行为等。
创业板公司允许发行股票和可转换公司债。若是创业板公司非公开发行股票，其发行对象不超过五名，而目前主板的定向增发要求是发行对象不超过十名。
办法还要求，再融资的募集资金用途需符合国家产业政策和法律法规规定；除金融类行业外，募资不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务投资，不得投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
张晓军解释称，在征求意见稿中，有些观点认为再融资要求最近一期资产负债率高于45%、非公开发行对象不超过五名等要求太高太严。综合考虑投融资功能均衡协调，防范过度融资等，仍维持了征求意见稿中有关发行条件的要求。
征求意见稿中的快速再融资机制未做大的变动。创业板公司增发股票融资额不超过5,000万元且不超过公司净资产的10%，可适用简易审批程序。证监会受理后15个工作日内作出是否核准决定，允许不保荐不承销，实现“闪电发行”，大幅缩短发行上市周期。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。