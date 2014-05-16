中国商务部长周五约见越南贸工部长 讨论越南反华暴乱

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月16日 - 中国商务部发言人沈丹阳表示，商务部部长高虎城周五将专门约见越南贸工部长，讨论越南反华暴乱。

沈丹阳在商务部例行记者会上指出，两位部长将在青岛举行的APEC贸易部长会议上会面。

沈丹阳称，中方要求越南采取措施确保中方企业和人员的生命和财产安全。

沈丹阳还表示，反华暴乱截至目前已经造成中国公民死亡，还有90余人受伤。预计伤亡人数还会增加。