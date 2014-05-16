中港个股：中国银行称加快个人房贷审批速度，将利率控制在合理水平

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月16日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五表示，将重点支持首套自住型购房贷款，将个人住房贷款利率控制在合理水平，减轻居民购买首套自住房的家庭经济压力。
中国银行发布的新闻稿称，努力满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求。在今年新投放的个人住房贷款中，近九成的资金用于支持居民家庭首次购买自住普通商品住房。
中行表示，该行在个人住房贷款业务审批中引入决策引擎技术，搭建客户申请评级模型，实行标准化作业和集中审批，减少人工干预，加快了审批速度。目前，在借款人申请材料完整、符合信贷条件的情况下，中国银行个人住房贷款审批时间通常在几个工作日内就可完成。
新闻稿显示，截至2014年4月末，中国银行个人住房贷款余额已达1.35万亿元，比2013年末增加690亿元，在全部个人贷款新增中的占比达85%，同比大幅提升15个百分点。中行称，该行个人住房贷款的不良率水平继续保持在较低水平。
全球资产最大的银行--中国工商银行 此前称，高度重视个人住房金融服务，将进一步合理配置贷款规模，及时满足客户的用款需求。同时，大力推广应用分类审批技术，进一步提高个人住房贷款的审查审批效率，加快个人住房贷款审批。
中国央行副行长刘士余近日主持召开了住房金融服务专题座谈会，要求合理配置信贷资源，优先满足居民家庭首次购买自住普通商品住房的贷款需求；合理确定首套房贷款利率水平；有效防范信贷风险，严格执行个人住房贷款各项管理规定，加强对住房贷款风险的监测分析。 （完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。