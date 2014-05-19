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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 17:21 BJT

台湾债市：103/6期10年公债中，证券业买超6亿台币

路透台北5月19日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/6 交
易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      4.00      6.50        -2.50
     票券业         0      3.50        -3.50
     证券业      7.50      1.50        +6.00
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