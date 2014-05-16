投行观点：中国经济很难重复去年的反弹，房地产是最大宏观风险--摩根大通

路透北京5月16日 - 投行摩根大通周五表示，虽然中国今年稳增长措施基本与2013年版相似，但增长很难重复去年下半年的反弹，全年GDP增速料为7.2%，而房地产则是最大宏观风险。

摩根大通中国首席经济学家朱海斌在一次媒体发布会上称，今年整体货币政策和财政政策都较去年相对偏紧，而且房地产市场的调整可能导致地方政府土地出让金收入较去年下降，从而制约公共投资能力。

“今年我们的预测比去年相对要更加悲观一些，我们预计会有一定的复苏，但是复苏比去年要弱很多。”他称，去年三季度的经济反弹，从很大程度上是因为去年一季度高速的信贷增长，这个因素在今年并不存在。

“今年尽管环比会有改善，但是因为去年三四季度的基数效应，整个同比的速度会到7%左右。”他称。

虽然经济面临一些正面因素，如欧盟经济好转可能拉动下半年出口、定向宽松政策以及服务业稳定增长，但制造业产能过剩和房地产投资增速的下滑，也会对下半年的经济反弹造成负面影响。

“从目前看，制造业产能过剩应该会持续一段时间，尤其像PPI，...很有可能今年全年还是会处于一个通缩的区间，而且制造业方面的投资今年还是处于比较弱的这么一个状态。”朱海斌表示。

据国家统计局数据，一季度GDP同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，亦为2012年三季度以来最低季度增速；不过数据高于路透调查预估中值7.3%。GDP环比则增长1.4%。

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谈到财政政策，朱海斌认为，今年由于中央整顿地方债务水平，中央和地方加起来的财政赤字可能是GDP的6.5%，低于前两年的8%，“所以财政方面会有紧缩。”

基于此，摩根大通建议政策要保持定力，坚持简政放权和金融改革等结构性改革，并通过改革发掘新的经济增长点。

朱海斌认为，投资是稳增长的关键，但是投资的关键在于怎么样提高投资效率，“也就是强调一些供给端的微观层面的改革，真正做到市场化，打破一些行业垄断，真正地让整个市场有一个公平竞争的氛围，这是我们觉得目前处理投资和消费之间关系的一个关键。”

此外，摩根大通还建议中国应该对企业考虑全面减税，而不是现在提的结构性减税。“我们觉得供给端的改革一个重要的方面，就是必须对企业全面地减税，当然这里头提到的税也包括一些非税型的费用，税费负担，这一块。”他称。

**楼市是最大的宏观风险，应合理放松**

朱海斌认为，值得关注的是开发商或者以土地作为抵押的贷款，开发商贷款部分今年可能会出现更多的违约，但是出现系统性风险违约的可能性仍然比较低，“我们更担心的其实是宏观风险。”

他说，房地产市场是今年最大的宏观风险，“一季度房地产市场无论从成交量还是新开工面积，都出现下滑，新增的楼市供应现在出现了比较明显的供应过剩，库存量明显上升。”

房地产市场的调整直接影响房地产投资。他估计，今年房地产投资增速如果从20%下滑到15%或16%，对GDP的下拉大概在0.5个百分点。

另外这还会影响到地方政府出让金的收入。他表示，今年很多的稳增长措施，很大程度上是依赖地方政府去投资的，“从这个角度看，我们认为投资和土地出让金收入方面对今年宏观造成的打击会更大一些，也更直接一些。”

朱海斌并表示，从金融风险考虑的角度来看，虽然房地产风险在上升，但基本处于可控，今年房价会不会出现大幅下滑，房贷或开发商大量违约发生的可能性也相对较小.

统计局数据显示，1-4月全国房地产开发投资同比增长16.4%，较1-3月继续回落；商品房销售面积和销售额同比降幅分别扩大至6.9%和7.8%。新开工面积和土地购置面积同比降22.1%和7.9%，则显示开发商对前景乐观度减弱。 (完)