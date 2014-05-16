香港股市：中国信达获纳入恒生国企指数成分股，剔除紫金矿业

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月16日 - 香港恒生指数公司周五公布季度检讨，将中国信达 纳入恒生国企指数 成分股，并剔除紫金矿业 。
本次变动将于6月9日起生效，恒生国指成分股数目仍为40只。
至于大市恒生指数 在本期检讨中没有变动。
信达是中国四大不良资产管理公司之中，首家在香港上市，假设成分股变动于5月14日生效，其流通系数为60，在指数的比重1.18%﹐排第21位。该股今天收跌6.14%，报3.67港元。
恒生国企指数周五收跌0.2%，报9,955.35点，本周则上涨2.8%。恒生指数周五收低0.1%，报22,712.91点，但全周计涨3.9%，创逾八个月来最佳周度表现。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。