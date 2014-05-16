马来西亚期市：棕榈油终止四日连涨，因投资人了结获利

“这完全是连涨四日后的获利回吐，”一家外国经纪商的交易员说。

本周棕榈油价格上涨0.1%，为三周以来首次周线上扬，之前发布的强于预期的的出口数据，将市场抬拉至逾两周高位。

这名驻吉隆坡的交易员说：”出口应该强劲，因为到了节日季节，这应该会支撑棕榈油市场。“

船货调查机构的数据显示，5月上半月马来西亚棕榈油产品出口较前月同期跳增23-28%，印度、巴基斯坦和欧洲的购买增多。

不过技术面偏空。路透技术分析师王涛表示，棕榈油可能会在2,609马币附近结束当前的拉回走势，之后会测试支撑位2,587马币，自5月9日低点2,552马币的反弹已经结束。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦/王洋; 审校 张涛)