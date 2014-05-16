中国金融：商业银行开展同业业务实行专营部门制，纳入全面风险管理--银监会

路透北京5月16日 - 配合中国同业业务监管新规，银监会周五发布规范商业银行同业业务治理的通知，明确要求商业银行开展同业业务实行专营部门制，将同业业务纳入全面风险管理。

刊登在银监会网站的通知要求，商业银行的法人总部对同业业务专营部门进行集中统一授权、专营部门不得转授权；法人总部对表内外同业业务进行集中统一授信；法人总部对交易对手进行集中统一的名单制管理。

“（通知）有利于促进商业银行同业业务回归流动性管理手段的本质，有利于降低资产负债期限错配，有利于降低企业融资成本，有利于服务实体经济。”银监会有关部门负责人称。

银监会要求，商业银行法人总部建立或指定专营部门负责经营同业业务，专营部门以外的其他部门和分支机构不得经营同业业务，已开展的存量同业业务到期结清；不得在金融交易市场单独立户，已开立账户的不得叙做业务，并在存量业务到期后立即销户。

“由法人总部建立或指定专营部门负责经营，强化法人总部对同业业务的统一管理，有利于商业银行对安全性、流动性、盈利性的统筹管理，确保风险得到有效控制。”上述有关部门负责人称。

商业银行同业业务专营部门对不能通过电子化交易的同业业务，可以委托其他部门或分支机构代理部分操作性事项，但是同业业务专营部门需对交易对手、金额、期限、定价、合同进行逐笔审批，并集中进行会计处理，全权承担风险责任。

银监会并要求，对于商业银行作为管理人的特殊目的载体与该商业银行开展的同业业务，应按照代客与自营业务相分离的原则，在系统、人员、制度等方面严格保持独立性，避免利益输送等违规内部交易。

银监会有关负责人士表示，要求商业银行应具备与所开展的同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系，建立健全前中后台分设的内部控制机制，加强内部监督检查和责任追究，确保商业银行依法合规开展同业业务，符合国家宏观调控政策和银行业监管要求。

中国同业业务监管新规终于在周五显露出“真容”。央行、银监会等五大金融监管部门联手发文，对同业业务期限和风险集中度等设置要求，强调了加强流动性管理的重要性。分析人士认为，新规将在很大程度上限制住非标业务的发展。

中国央行副行长刘士余上周六曾表示，要下决心整顿金融同业业务和各类理财业务，否则极易把投资和社会公众导向追逐短期高利、不追求长期回报，对资本市场发展产生极大的溢出效应。 (完)