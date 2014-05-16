中国经济：研究推出棚改项目收益债券，不占用地方投融资平台发债指标--发改委

路透北京5月16日 - 中国国家发改委周五发布通知称，将研究推出棚户区改造项目收益债券，对于具有稳定偿债资金来源的项目，将按照融资-投资建设-回收资金封闭运行的模式，开展棚改项目收益债券试点，且不占用地方政府所属投融资平台公司年度发债指标。

发改委网刊刊登通知并称，讲认真开展棚户区改造项目资金需求测算分析，逐省研究融资预案，支持符合条件的地区增加企业债券发行规模指标。

“除中央、地方财政资金外，对棚户区改造项目较多、资金缺口较大，且地方政府性债务率较低的地区，可适当增加其承担棚户区改造的城投类公司年度发债规模指标，”发改委称，重点是要满足北上广深等热点城市棚改和保障房建设的融资需求。

此外，还将适当放宽企业债券发行条件，支持国有工矿(含煤矿)、国有林区、国有垦区等国有大中型企业发行企业债券用于所属区域棚改建设。

发改委表示，将于国家开发银行 一道，结合开发性金融对棚户区改造项目贷款及各省融资缺口情况，研究设计发债方案；并继续扩大与开发银行合作开展的棚户区改造“债贷组合”范围，扩大发债规模。

同时，还要加大企业债券与其他商业银行贷款实施棚户区改造“债贷组合”的力度，支持一般房地产开发企业和民营企业发债承担棚户区改造项目建设任务。

而且，为了使债券资金与项目实施和回收期更加匹配，企业可根据棚改项目资金回收的具体情况设计债券发行方案，合理灵活设置债券期限、选择权及还本付息方式。

中国国家开发银行董事长胡怀邦4月中旬时表示，力争实现4月底1,000亿元棚户区改造贷款的发放目标，把支持棚改作为深化国开行改革的重要推动力 。