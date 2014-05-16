国际油市：380-cst燃料油价差转为升水，是超过七周来初次

路透新加坡5月16日 - 380-cst燃料油现货价差周五变成升水，为逾七周以来首次，因供给减少和需求改善迹象提振市场人气。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格升水报每吨0.10美元，上日为每吨贴水0.35美元。

现货交易方面，有几笔针对燃料油的买盘，但没有卖盘。

交易员预计5月和6月，每月运至新加坡的西方套利船货将少于300万吨，为2月以来首次，因欧洲正处于炼厂大面积检修的季节。

相比之下，根据路透此前的报导，3月和4月，每月运到新加坡的西方套利船货平均在369万吨。

供给趋紧，让来自印度的燃料油船货价差出现上涨。

印度石油公司(IOC)向Petrosummit售出3万吨180-cst船货，船期为5月28-30日，较新加坡现货报价每吨贴水不到18美元，与上一笔出售的每吨贴水约20美元相比至少高出10%。

IOC亦向嘉能可出售3.5万吨380-cst船货，船期为6月7-9日，较新加坡现货报价每吨贴水约11美元。(完)

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