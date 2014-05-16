国际油市：380-cst燃料油价差转为升水，是超过七周来初次

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透新加坡5月16日 - 380-cst燃料油现货价差周五变成升水，为逾七周以来首次，因供给减少和需求改善迹象提振市场人气。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货价格升水报每吨0.10美元，上日为每吨贴水0.35美元。
现货交易方面，有几笔针对燃料油的买盘，但没有卖盘。
交易员预计5月和6月，每月运至新加坡的西方套利船货将少于300万吨，为2月以来首次，因欧洲正处于炼厂大面积检修的季节。
相比之下，根据路透此前的报导，3月和4月，每月运到新加坡的西方套利船货平均在369万吨。
供给趋紧，让来自印度的燃料油船货价差出现上涨。
印度石油公司(IOC)向Petrosummit售出3万吨180-cst船货，船期为5月28-30日，较新加坡现货报价每吨贴水不到18美元，与上一笔出售的每吨贴水约20美元相比至少高出10%。
IOC亦向嘉能可出售3.5万吨380-cst船货，船期为6月7-9日，较新加坡现货报价每吨贴水约11美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。