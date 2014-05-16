东南亚股市：多数收高，泰国股市升至两周高位

路透曼谷5月16日 - 大多数东南亚股市周五上涨，泰国股市升至两周高位，因该国政治危机有望得到解决。与此同时印尼股市连续第五日上涨，其中PT Bumi Resources Tbk 表现抢眼。

泰国股市 收高0.7%至1,405.26点，创下5月2日以来的最高收盘位，大盘股领涨。本周泰国指标股指上涨2%，创下3月7日止当周以来的最大周线涨幅。

预计泰国上议院委员在周五建议任命一名临时总理，此举将激怒看守政府的支持者。上议院正在尝试拟定化解长期政治危机的“路线图”。

印尼股市 上涨0.8%，雅加达特区首长佐科周二得到印尼第二大党的支持，距离总统宝座又近了一步。根据汤森路透的数据，印尼股市是今年迄今表现最好的亚洲股市，本周该股市上涨2.7%。

PT Bumi Resources股价周五一度上涨8.1%，本周稍早这家印尼煤矿厂商称第一季转为净获利。

越南股市 收高1.04%，受益于逢低买盘。本周该股市下跌2.4%，为东南亚表现最差的股市，因市场担心中越之间在南海的冲突。

新加坡 和马来西亚股市 本周温和上涨。菲律宾股市 本周下滑0.4%，之前经历了连续七周的升势。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.90 0.86 +0.20 +9.15 388.37

新加坡 3262.59 -9.90 -0.30 +3.00 3167.43

马来西亚 1883.34 3.51 +0.19 +0.88 1866.96

泰国 1405.26 10.05 +0.72 +8.20 1298.71

印尼 5031.57 39.94 +0.80 +17.72 4274.18

菲律宾 6817.71 -31.62 -0.46 +15.75 5889.83

越南 529.49 5.44 +1.04 +4.93 504.63

(完)

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