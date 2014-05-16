东南亚股市：多数收高，泰国股市升至两周高位

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透曼谷5月16日 - 大多数东南亚股市周五上涨，泰国股市升至两周高位，因该国政治危机有望得到解决。与此同时印尼股市连续第五日上涨，其中PT Bumi Resources Tbk 表现抢眼。
泰国股市 收高0.7%至1,405.26点，创下5月2日以来的最高收盘位，大盘股领涨。本周泰国指标股指上涨2%，创下3月7日止当周以来的最大周线涨幅。
预计泰国上议院委员在周五建议任命一名临时总理，此举将激怒看守政府的支持者。上议院正在尝试拟定化解长期政治危机的“路线图”。
印尼股市 上涨0.8%，雅加达特区首长佐科周二得到印尼第二大党的支持，距离总统宝座又近了一步。根据汤森路透的数据，印尼股市是今年迄今表现最好的亚洲股市，本周该股市上涨2.7%。
PT Bumi Resources股价周五一度上涨8.1%，本周稍早这家印尼煤矿厂商称第一季转为净获利。
越南股市 收高1.04%，受益于逢低买盘。本周该股市下跌2.4%，为东南亚表现最差的股市，因市场担心中越之间在南海的冲突。
新加坡 和马来西亚股市 本周温和上涨。菲律宾股市 本周下滑0.4%，之前经历了连续七周的升势。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 423.90 0.86 +0.20 +9.15 388.37
新加坡 3262.59 -9.90 -0.30 +3.00 3167.43
马来西亚 1883.34 3.51 +0.19 +0.88 1866.96
泰国 1405.26 10.05 +0.72 +8.20 1298.71
印尼 5031.57 39.94 +0.80 +17.72 4274.18
菲律宾 6817.71 -31.62 -0.46 +15.75 5889.83
越南 529.49 5.44 +1.04 +4.93 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。