印度评级：穆迪将把评级焦点放在财政赤字的削减情况

路透孟买5月16日 - 穆迪主权评级分析师Atsi Sheth周五表示，在评价印度的主权信用状况时，重点将放在印度新政府如何将财政赤字降至可持续的水平。

“一个对印度信用评级有利的因素是，该国是否能够将财政赤字/GDP之比从目前逾4%的水平大幅降下来，”Sheth在接受路透的电话采访时表示。

穆迪目前给予印度的评级为"Baa3"，为投资级别评级中最低的，将其评级展望定为”稳定“。(完)