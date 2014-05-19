重温稿-《热点聚焦》中国央行携三会重拳治银行同业，非标转标及资产证券化大势所趋

* 规范银行同业的“9号文”靴子终落地

* 一行三会联合发文透央行统一审慎监管思路

* “非标不死”“债券不兴”格局望改变

* 资产证券化大发展可期

路透香港5月16日 - 为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度，尤其是此前狂飙的买入返售类非标业务。

不少受访市场人士称，部分同业业务激进的银行短期内阵痛难免，同业类型的非标转标准化产品大势所趋，而这利于同业业务“纯粹化”及银行资金长期结构调整和流动性风险管理，未来资产证券化常规化大发展亦可期。

银行界人士介绍，“9号文”此前由银监会监管一部起草，后终版改由央行修改及联合几部委发布，虽具体技术条款已较此前版本有所松动和“减压”，但金融几部委的联合发布，显示规范力度有所加大。

中金公司固定收益分析师陈健恒认为，2012年以来，银行表内非标业务扩张迅速，尤其是买入返售类的非标业务增加明显，导致货币和信用的扩张脱离监管，9号文主要的目的在于约束同业类型的非标业务。

“对银行同业约束主要集中在三点:同业融资额度控制、三方买入返售叫停和同业资金融出期限设限，其余的部分相对已淡化。”一位商业银行人士称。

中信证券首席债券分析师邓海清认为，本次的联合通知措辞强烈，把金融机构同业业务的弊端定性，即“存在部分业务发展不规范、信息披露不充分、规避金融监管和宏观调控等问题”，明确银行同业业务要“堵邪路、开正门。“

”央行的目的是想’同业业务‘纯粹化和堵’邪门‘，此次完全是央行主导型，同业业务的定义也改用了央行标准，关于同业投资、同业代付定义比之前版本严格多了，监管红线透彻明晰。“他称。

不久前，央行副行长刘士余在一论坛上特别强调要下决心整顿金融的同业业务和各类的理财业务。“否则的话，极易把我们的投资者，包括社会公众导向追逐短期高利，不追求长期回报，对资本市场的发展产生极大的溢出效应。”他称。

去年3月，银监会规范银行理财业务的“8号文”给余额10万亿左右的银行理财市场带来巨大冲击波，银行理财资产池的比重和规模受到限制。新规要求银行理财资金投资于非标准化债权的规模，以理财产品余额的35%与银行上一年度审计报告披露总资产的4%之间孰低者为上限。

与“8号文”堪称姊妹篇的“9号文”则剑指近两年急剧膨胀的银行同业业务，尤其是增量明显的买入返售等非标业务，意在促使商业银行从流动性、集中度及强化风险披露为出发点，对同业资产规模予以限制。

中国银行业同业资产包括存放同业、拆出资金和买入返售金融资产，同业负债包括同业存放、拆入资金和卖出回购金融资产。自2010年以来，16家上市银行同业资产规模均实现年20%以上的涨幅。有分析师估算，银行业整体的同业资产规模已接近20万亿元。

从数据来看，4月份股份制银行买入返售业务已经出现萎缩，为负增长，分析师认为，未来该类型业务可能只能随着到期逐步消化，难以新增。

**掐中银行同业业务要害，”三方买入返售“等叫停**

业内人士认为，此次通知掐中银行同业”玩花样“的要害，对商业银行影响较大，尤其是在三方买入返售叫停、同业融资额度控制、同业资金融出期限设限、同业存款等方面进行了规范限制。

通知明确了买入返售的定义，并规定三方或以上交易对手之间的类似交易不得纳入买入返售或卖出回购业务管理和核算；并规定买入返售（卖出回购）项下的金融资产应为银行承兑汇票、债券、央票等标准化金融资产。

陈健恒认为，以往买入返售项下的标的主要是信托受益权，新规定明确限制了这种传统类型的非标业务。未来该类型业务可能只能随着到期逐步消化，难以新增。

此外，通知禁止金融机构开展买入返售（卖出回购）和同业投资业务的相关信用担保，这条也明显约束了非标业务的扩张。

办法亦规定，单家商业银行对单一法人金融机构同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。央行亦对银行同业资金存出规模、同业存款业务定义等进行了明确和约束。

陈健恒预计，9号文出台后，预计未来几个月银行表内非标规模将随着同业类非标的到期而下降。这些到期的非标可能有相当一部分会转向债券类融资。非标转标将成为今年的大趋势。

对于单家银行对单一同业融出资金不得超过自身一级资本的50%这一比例，分析人士通过对中国16家上市银行（买入返售+同业往来资产）与其所有者权益的比例简单估算（无单一法人金融机构同业数据），结果显示兴业 、民生 、平安 、华夏 的这一比例略高，五大国有银行则未有实质影响。

“一些中小型商业银行，尤其是城商行、农商行同业客户网络有限，交易对手集中，超标概率高。这指标对他们约束和压力更明，而对几家国有大行则影响有限。”上述银行人士称。

2013年中国上市银行年报数据显示，买入返售金融资产规模仍然维持小幅增长。同时，非标资产转移推高应收款项类投资上升幅度较大，16家上市银行应收款项类投资规模为3.53万亿元，同比增长率超过51.94%。

**非标转标及资产证券化大势所趋**

市场人士认为，9号文已明确信号，银行料会缩减买入返售业务，非标资产和同业业务的扩张会受多种因素制约而放缓。而非标转标和资产证券化发展是大势所趋。

通知里明确，”金融机构在规范发展同业业务的同时，应加快推进资产证券化业务常规发展，盘活存量、用好增量；积极参与银行间市场的同业存单业务试点，提高资产负债管理的主动性、标准化和透明度。“

邓海清认为，此次央行几部委规范同业，目标明确，并开出了药方，即鼓励非标转标和发展资产证券化。

"这个文基本堵死了银行通过同业方式做非标的渠道，表外业务会重构，央行鼓励银行投资标准化产品，而资产证券化业务可能也会提速。”他称。

亦有诸多市场人士认为，“非标不死”，“债市不兴”，标准市场化的债市大发展可期，有利于提高直接融资比重。

海通证券分析师姜超、李宁认为，9号文落地，要求实质重于形式计提资本与拨备，非标资本占用优势不再。正回购不能出表，禁止隐性担保，同业统一授信，非标规模收缩已明确确定，料债券需求上升，尤其有利替代性强的城投债。(完)