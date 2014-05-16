中国证券：证券公司发展创新业务应一企一策，流动性管理不应指望他人

路透北京5月16日 - 中国证监会主席助理张育军周五表示，证券公司要结合自身情况找到创新之路，避免盲目创新，并要特别注意流动性管理，证券公司必须依靠自身解决流动性问题，指望他人是靠不住的。

他在2014年证券经营机构创新机构发展研讨会上表示，证券经营机构尤其要吸取历次金融危机的经验和教训，避免单纯为创新而创新，避免脱离实体经济和为投资人服务的的盲目创新。

他指出，创新没有既定的模式，证券行业内的情况也是千差万别的。证券经营机构在创新发展过程中一定要结合自身的比较优势，探索出集合自身情况的道路。

“一个公司一策，不能大家走一条路。”张育军指出。

他并指出，证券公司在创新过程中特别要注意流动性管理，流动性管理必须依靠证券公司自身，他人是靠不住的。依靠政府在关键时刻帮助企业解决流动性难题不太现实。