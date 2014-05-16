中国证券：证券公司发展创新业务应一企一策，流动性管理不应指望他人

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月16日 - 中国证监会主席助理张育军周五表示，证券公司要结合自身情况找到创新之路，避免盲目创新，并要特别注意流动性管理，证券公司必须依靠自身解决流动性问题，指望他人是靠不住的。
他在2014年证券经营机构创新机构发展研讨会上表示，证券经营机构尤其要吸取历次金融危机的经验和教训，避免单纯为创新而创新，避免脱离实体经济和为投资人服务的的盲目创新。
他指出，创新没有既定的模式，证券行业内的情况也是千差万别的。证券经营机构在创新发展过程中一定要结合自身的比较优势，探索出集合自身情况的道路。
“一个公司一策，不能大家走一条路。”张育军指出。
他并指出，证券公司在创新过程中特别要注意流动性管理，流动性管理必须依靠证券公司自身，他人是靠不住的。依靠政府在关键时刻帮助企业解决流动性难题不太现实。
他并指出，流动性管理是证券公司的血液，流动性问题出现在全行业都没有钱的情况下，证券公司的生存能力。希望业内每个公司都认真的审视自身的流动性问题。（完） (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。