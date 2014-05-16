国际油市：亚洲柴油现货升水升至约三个月高位

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透新加坡/首尔5月16日 - 路透的数据显示，亚洲500ppm柴油现货升水周五触及约三个月高位每桶0.49美元，受新加坡现货市场活跃的交易支撑。
中国联合石化连续第二日主导新加坡的柴油交易。
该公司再度买入95万桶500ppm柴油，两天内总计购入185万桶，占成交的一半以上。
尚不清楚联合石化大举购入的原因，不过交易员表示联合石化可能是为了满足印尼的需求，不过未能直接证实。
一位在新加坡的消息人士称：“我猜联合石化需要供应印尼，因为他们在当地有业务。“
印尼的Pertamina被发现今年在市场上买入更多的现货船货。该公司以往很少购入现货。
其之前从联合石化手中买入了40万桶含硫0.35%的柴油，但未能得到详细的价格信息。(完)
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(编译 王洋; 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。