国际油市：亚洲柴油现货升水升至约三个月高位

路透新加坡/首尔5月16日 - 路透的数据显示，亚洲500ppm柴油现货升水周五触及约三个月高位每桶0.49美元，受新加坡现货市场活跃的交易支撑。

中国联合石化连续第二日主导新加坡的柴油交易。

该公司再度买入95万桶500ppm柴油，两天内总计购入185万桶，占成交的一半以上。

尚不清楚联合石化大举购入的原因，不过交易员表示联合石化可能是为了满足印尼的需求，不过未能直接证实。

一位在新加坡的消息人士称：“我猜联合石化需要供应印尼，因为他们在当地有业务。“

印尼的Pertamina被发现今年在市场上买入更多的现货船货。该公司以往很少购入现货。

其之前从联合石化手中买入了40万桶含硫0.35%的柴油，但未能得到详细的价格信息。(完)

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