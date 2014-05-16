国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，沙特阿美供应即期船货

路透新加坡5月16日 - 汤森路透数据显示，亚洲石脑油7月上半月裂解价差报每吨129.70美元，为3月19日以来近月合约最低。

交易商称，买家用价格较低的液化石油气(LPG)取代一部分石脑油；此外来自沙特的供给也给市场带来压力。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)标售55,000吨石脑油，船期为5月21-23日，但尚不清楚该船货是否已经售出。

交易商表示，短期内料有更多即期船货待售，但尚未得到证实。

“LPG和即期供给是打压市场人气的因素。”一位驻新加坡的消息人士称。

未来几个月，欧洲运至亚洲的石脑油料会增多，因欧洲炼厂完成维护工作。

Pieter Kulsen数据周四显示，截至5月15日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存已经触及纪录高位33.1万吨。

印度Reliance Industries标售55,000吨石脑油船货，船期为6月8-12日，几天前该公司刚刚向维多公司售出75,000吨6月5-10日装船的石脑油船货，FOB价格为较中东报价每吨升水40美元高段区间。