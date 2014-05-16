国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，沙特阿美供应即期船货

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透新加坡5月16日 - 汤森路透数据显示，亚洲石脑油7月上半月裂解价差报每吨129.70美元，为3月19日以来近月合约最低。
交易商称，买家用价格较低的液化石油气(LPG)取代一部分石脑油；此外来自沙特的供给也给市场带来压力。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)标售55,000吨石脑油，船期为5月21-23日，但尚不清楚该船货是否已经售出。
交易商表示，短期内料有更多即期船货待售，但尚未得到证实。
“LPG和即期供给是打压市场人气的因素。”一位驻新加坡的消息人士称。
未来几个月，欧洲运至亚洲的石脑油料会增多，因欧洲炼厂完成维护工作。
Pieter Kulsen数据周四显示，截至5月15日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的石脑油库存已经触及纪录高位33.1万吨。
印度Reliance Industries标售55,000吨石脑油船货，船期为6月8-12日，几天前该公司刚刚向维多公司售出75,000吨6月5-10日装船的石脑油船货，FOB价格为较中东报价每吨升水40美元高段区间。
亚洲汽油裂解价差触及三周高位每桶9.06美元，现货交易在缺席一日后重新恢复。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。