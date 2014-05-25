《全球主要央行会议预告》--2014年5月-12月

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下为全球主要央行在2014年5月至2014年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
6月17日至18日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月18日－美联储FOMC宣布利率决定。
7月29日至30日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月30日－美联储FOMC宣布利率决定。
9月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
10月28日至29日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
10月29日－美联储FOMC宣布利率决定。
12月16日至17日－美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月17日－美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
6月 5日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至6月18日)。
7月 3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
7月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
8月 7日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(至9月18日)。
10月 2日(罗马)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
10月15日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月 6日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月19日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 4日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月18日)。
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英国央行
6月 4日－货币政策会议(至6月5日)。
6月 5日－公布利率决定。
7月 9日－货币政策会议(至7月10日)。
7月10日－公布利率决定。
8月 6日－货币政策会议(至8月7日)。
8月 7日－公布利率决定。
9月 3日－货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月 8日－货币政策会议(至10月9日)。
10月 9日－公布利率决定。
11月 5日－货币政策会议(至11月6日)。
11月 6日－公布利率决定。
12月 3日－货币政策会议(至12月4日)。
12月 4日－公布利率决定。
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日本央行
6月12日－日本央行货币政策会议(至6月13日)。
7月14日－日本央行货币政策会议(至7月15日)。
8月 7日－日本央行货币政策会议(至8月8日)。
9月 3日－日本央行货币政策会议(至9月4日)。
10月 6日－日本央行货币政策会议(至10月7日)。
10月31日－日本央行货币政策会议。
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月18日－日本央行货币政策会议(至12月19日)。
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加拿大央行
6月 4日－公布指标利率决定。
7月16日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 3日－公布指标利率决定。
10月22日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 3日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
6月19日－货币政策评估。
9月18日－货币政策评估。
12月11日－货币政策评估。
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澳洲央行
6月 3日－召开利率会议。
7月 1日－召开利率会议。
8月 5日－召开利率会议。
9月 2日－召开利率会议。
10月 7日－召开利率会议。
11月 4日－召开利率会议。
12月 2日－召开利率会议。
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新西兰央行
6月12日－公布货币政策声明和指标利率。
7月24日－公布指标利率。
9月11日－公布货币政策声明和指标利率。
10月30日－公布指标利率。
12月11日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
7月 2日－召开货币政策会议(至7月3日)。
7月 3日－公布利率决定。
9月 3日－召开货币政策会议(至9月4日)。
9月 4日－公布利率决定。
10月27日－召开货币政策会议(至10月28日)。
10月28日－公布利率决定。
12月15日－召开货币政策会议(至12月16日)。
12月16日－公布利率决定。
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挪威央行
6月19日－货币政策会议。
9月18日－货币政策会议。
10月23日－货币政策会议。
12月11日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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全球主要央行会议预告...........................
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全球重要经济事件一览表......................
新兴市场重要经济事件预告...................... (编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。