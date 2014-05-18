《综述》租赁需求推动美国4月房屋开工劲升，楼市企稳可期

* 房屋开工增长13.2%，建筑许可劲增至将近六年高点

* 多户房屋继续引领住宅建设活动

* 5月消费者信心回落

路透华盛顿5月16日 - 美国4月房屋开工跳涨，建筑许可触及将近六年以来高点，让人冀望处境不妙的房屋市场可能正在持稳。

周五公布的另一份数据显示，由于担心收入增长问题，消费者信心在5月下降，弱化了房屋数据发出的乐观经济信号。

商务部公布，4月房屋开工劲增13.2%，经季节调整后的年率为107万户，为2013年11月以来最高。这一增长标志着建筑活动在严冬拖累之后已经出现反弹，主要受多户房屋开工的推动。

抵押贷款利率和房价上升，再加上收入增长缓慢，已经让许多美国人买不起房，从而刺激了租赁房屋和购买公寓的需求。

“当前的公寓房数量不足以满足需求，因此全国范围内房租飙升，使多户房屋在开发商和房东眼中成为颇有吸引力的投资，”IHS Global Insight经济分析师Stephanie Karol说。

在楼市中占比最大的独栋房屋开工增长0.8%，通常波动较大的多户房屋开工激增39.6%。

数据公布后，美国公债收益率上升，美元指数几无变动，美股亦大致持平。

房屋市场在2014年第一季连续第二个季度萎缩，预计今年即便取得增长，幅度也是微不足道的。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月稍早表示，存在楼市长期低迷损害经济的风险。

已经有一系列数据表明，经济从冬季严寒造成的低谷中反弹。费城联邦储备银行周五公布的一份季度调查报告显示，预测人士将第二季经济成长预估从之前的3.0%上调至3.3%。

但目前这种强势将会维持多久，仍然存在疑问，且消费者信心报告提醒要谨慎。汤森路透/密西根大学5月消费者信心指数从4月的84.1降至81.8。

美国房屋开工相关图表： link.reuters.com/gyh24t

美国建筑许可相关图表： link.reuters.com/gud94v

美国消费者信心指数相关图表： link.reuters.com/hem86v

**建筑许可发出的信号喜忧参半**

房屋开工报告暗示，建筑活动有可能继续上升一段时间。4月建筑许可跳涨8.0%至年率108万户，为2008年6月以来最高。

不过，独栋房屋建筑许可仅上升0.3%，继续落后于开工数据，暗示独栋房屋开工在未来几个月可能下降。周四的一项调查显示，5月独栋房屋建筑商的信心下滑至一年低点。

相反，多户房屋建筑许可飙升19.5%，远远高于开工数字，这可能显示建筑项目开工延迟。拥有五户或以上多户型房屋的建筑许可为2008年6月以来最高。(完)