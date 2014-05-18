《焦点》通用汽车对故障问题应对不力，被美国政府罚款3,500万美元

* 对通用汽车的3,500万美元罚金为美国运输部罚款上限

* 通用汽车表示，正在努力改善对安全问题的应对

* 公司同意让美国政府对其进行“史无前例的监督”--运输部

* 运输部长称通用汽车违反了法律

路透华盛顿5月16日 - 通用汽车 周五被美国政府课以3,500万美元罚款，因对数百万辆汽车的点火开关故障问题反应迟钝，同时联邦监管机构还指责多名公司高管隐瞒问题，而该问题与至少13人死亡有关。

美国运输部长福克斯(Anthony Foxx)宣布了这项罚款，其金额为运输部可处罚金的高限。联邦政府还在对该公司召回汽车情况进行调查，有可能采取更加严厉的处罚。

其他调查是否会受到周五行动的影响，还不得而知，特别是之前福克斯宣布，“通用汽车的做法违反了法律...他们没有履行对公众安全的义务。”

通用汽车10多年前就发现了点火开关的缺陷，但一直到今年2月才开始首次召回，尽管消费者投诉了多年。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)代理局长弗里德曼(David Friedman)对记者表示，在召回260万辆汽车之前，“上至高管下至”工程师，很多通用汽车的雇员都知道这件事。

他没有点高管的名，但表示没有信息表明通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)较早就知道此事。博拉在1月中旬上任，成为第一位领导大型汽车企业的女性。

弗里德曼还抨击了通用汽车的“企业理念”，指出内部培训文件不鼓励工程师在确定产品风险时使用“安全”或“缺陷”这样的措辞。

**更加严密的审查**

除宣布3,500万美元罚款外，政府官员还表示，通用汽车将受到联邦监管机构更加严密的审查。

该公司将被要求定期与NHTSA开会，报告解决安全问题的措施，还必需就任何新出现的缺陷问题每月提交报告。

雪佛兰Cobalt和Saturn Ion等通用汽车的点火开关若有故障，将导致发动机停转，进而阻止安全气囊在发生车祸时弹出。此外当点火开关意外从“on(接通车中所有电器元件)”状态变成“accessory(打开部分电器元件)”状态时，助力转向和助力制动将会不工作。

此次罚款远远不是通用汽车问题的终结。

国会、司法部、美国证券交易委员会(SEC)以及一些州正在进行各自的调查，此外通用汽车公司内部调查将会在未来两周内完成。该公司亦在考虑是否以及如何全面赔偿受害者。

**公司内部人员调整**

最近几个月通用汽车一直在试图表明对待质量问题的认真态度，对公司内负责安全问题的人员进行大换血，并采取了其他有助于保护消费者的措施。

政府方面表示，根据周五宣布的措施，通用汽车还同意配合“史无前例的监督要求”，包括让政府全面了解内部调查情况，一旦公司在生产维修配件方面出现变化，将会通知政府。

运输部长福克斯和NHTSA还利用周五的声明，要求国会将罚款上限从3,500万美元提高至3亿美元。这项议案能否在今年获得通过，还不确定。

通用汽车股价周五收跌逾1%至34.00美元，盘中跌幅曾达到2.5%。

公司发表声明确认，将会缴纳罚款。

“我们正在努力提高发现和回应安全问题的能力，”公司负责全球汽车安全的副总裁Jeff Boyer说。他被赋予整合全公司安全政策的重任。(完)