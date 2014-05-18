企业并购：AT&T接近宣布收购美国最大卫星电视运营商DirecTV--消息

路透纽约5月17日 - 据了解情况的消息人士，美国电话电报公司(AT&T) 接近宣布收购美国最大卫星电视运营商DirecTV 。这可能成为今年震动美国电视产业的第二宗转型交易。

AT&T是美国第二大电信运营商，也拥有一些电视和宽带服务。据路透上周一报导，AT&T一直在积极讨论以将近500亿美元的价格收购DirecTV，相当于每股约91-96美元，并努力争取在未来几周内达成交易。

一名消息人士周六表示，双方已就关键条款达成共识，如果得到双方董事会的批准，预计几天内就会宣布这项交易。因为事情尚未公开，该消息人士要求匿名。

在此之前AT&T还考虑过一系列大型并购交易。其中包括，2011年收购T-Mobile USA 未果，以及对沃达丰 的潜在收购，但后来因为Comcast 今年意外以450亿美元收购时代华纳有线 ，收购沃达丰一事仅存可能性而已。

如果与DirecTV合并，将会扩大AT&T的客户范围，能够捆绑新的服务、向某些客户提供一站式购买无线、宽带、电视和固网电话等服务。DirecTV也能产生现金流，帮助支持AT&T派发股息。

消息人士说，高盛 和美银美林 担任DirecTV的顾问，而Lazard 则担任AT&T的顾问。

AT&T的一名发言人拒绝评论，而DirecTV的发言人则未立即对置评要求做出回应。(完)