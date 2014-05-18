《独家新闻》ARC Healthcare洽谈以37亿美元收购Griffin-American REIT

路透纽约5月16日 - 根据知情人士透露，American Realty Capital Healthcare Trust(ARC Healthcare) 正在就收购医疗保健房地产投资信托Griffin-American Healthcare REIT II进行排他性谈判，这宗交易中对后者的估值可能约为37亿美元。

知情人士称，ARC Healthcare力争在未来两周内完成收购协议。Griffin-American在美国和英国拥有养老院和老年护理中心、医院、医疗办公大楼以及其它和医药有关的地产。

这位人士警告称，双方仍然存在谈崩、最后Griffin-American另寻买家的可能性。该人士要求不具名，因此事并未公开。

Griffin-American和ARC Healthcare的发言人均拒绝置评。

ARC Healthcare成立于2011年，当时只是一家非交易型房地产投资信托(REIT)，今年4月在Nasdaq市场挂牌，市值为16.6亿美元。

该信托的执行董事长Nick Schorsch还运作另一家规模更大的公司American Realty Capital Properties ，其市值略超过100亿美元。

Griffin-American是一家非交易型REIT，也就是说必须公开财务状况，但股票不在交易所交易。根据最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的季度报告，Griffin-American的企业价值约为34亿美元。

当前追逐高收益的投资者对医疗保健类REIT颇为关注，因目前利率仍然较低，而随着人口的老龄化，老年护理中心以及其他医疗相关地产的需求不断增长。(完)