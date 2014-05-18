路透短观调查：日本5月制造业景气判断指数降至正19，但未来料有改善

除钢铁/有色金属以及房地产/建筑业之外，其他所有产业5月景气判断指数均下跌，其中零售商和食品加工企业降幅最大。

对未来三个月的业务状况，只有钢铁/有色金属和汽车/运输设备行业预计会恶化，零售业景气判断指数料强力反弹，显示内需强劲。

日本央行短观调查显示，3月止当季日本企业信心仅略微改善，但大型制造业和非制造业者均预期未来三个月的情况将恶化。

日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。

分析师和决策层预期，因消费可能遇冷，日本经济第二季料萎缩，之后几个季度料恢复温和成长，受到就业状况改善和薪资增长的支持。(完)