路透短观调查：日本5月制造业景气判断指数降至正19，但未来料有改善

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
除钢铁/有色金属以及房地产/建筑业之外，其他所有产业5月景气判断指数均下跌，其中零售商和食品加工企业降幅最大。
对未来三个月的业务状况，只有钢铁/有色金属和汽车/运输设备行业预计会恶化，零售业景气判断指数料强力反弹，显示内需强劲。
日本央行短观调查显示，3月止当季日本企业信心仅略微改善，但大型制造业和非制造业者均预期未来三个月的情况将恶化。
日本1-3月当季经济增长为两年多来最快，因消费者纷纷赶在消费税上调前购物支出，而且企业投资上升，表明对未来经济成长前景抱有信心。
分析师和决策层预期，因消费可能遇冷，日本经济第二季料萎缩，之后几个季度料恢复温和成长，受到就业状况改善和薪资增长的支持。(完)
(编译 徐文焰/朱晓军/李爽/王兴亚；审校 郑茵/石冠兰/孙茉莉)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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