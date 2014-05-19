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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 08:07 BJT

日本数据：3月核心机械订单较前月增长19.1%，增幅远超预期

路透东京5月19日 - 日本政府周一公布的数据显示，3月核心机械订单较前月大增19.1%，说明企业对增加投资更加有信心。

汤森路透调查中分析师的预估中值为增加6.0%。

据内阁府数据，受访企业预计4-6月核心机械订单将增长0.4%。数据显示1-3月订单增加4.2%。

3月核心机械订单较上年同期增加16.1%，路透调查预估中值为成长4.2%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。

日本政府上调对机械订单的评估，称订单处于上升趋势。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：

here　 (完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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