日本数据：3月核心机械订单较前月增长19.1%，增幅远超预期

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
路透东京5月19日 - 日本政府周一公布的数据显示，3月核心机械订单较前月大增19.1%，说明企业对增加投资更加有信心。
汤森路透调查中分析师的预估中值为增加6.0%。
据内阁府数据，受访企业预计4-6月核心机械订单将增长0.4%。数据显示1-3月订单增加4.2%。
3月核心机械订单较上年同期增加16.1%，路透调查预估中值为成长4.2%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出情况的指标。
日本政府上调对机械订单的评估，称订单处于上升趋势。
欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：
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(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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