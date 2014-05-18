《一周经济焦点》主要央行不忙收紧政策，PMI数据将考验该主题

美国个股：贝莱德执行长预计二季度公司表现仍会很强劲--彭博电视
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
英国通胀数据料将显示，4月通胀率升至1.7%，仍低于英国央行设定的2.0%通胀目标，因此不太可能令决策者改变心意。
随着投资者对于美联储放缓刺激举措的最初担忧消散，新兴市场重新成为投资宠儿。
根据基金追踪机构EPFR，投资者在5月14日止当周向新兴市场股票基金投入4亿美元，而新兴市场债券基金吸引12亿美元流入。在这些市场中，土耳其和南非在未来一周将举行利率会议。
土耳其央行到目前为止并未回应总理埃尔多安的呼吁，后者称应立即降息，以逆转1月为支撑里拉汇率而实施的大幅升息。
该央行表示，将保持紧缩政策，直到通胀前景明显改善。
南非央行很可能维持利率不变，希望在罢工活动损及第一季增长后给经济增添助力。
但由于通胀率上升，央行利率决策将十分艰难。路透访问的28名分析师中，有17人预期利率将稳定在5.5%，四人预期升息25个基点，还有七人预期升息50个基点。(完)
路透伦敦4月19日 - 全球最大资产管理公司美国贝莱德的执行长Larry Fink周三表示，公司“目前处在历史最佳阶段”，第二季的业务仍会保持“十分强劲”。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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