《焦点》辉瑞提高对阿斯利康收购报价，但称不会敌意收购或再次提价

两位银行业消息人士稍早曾将每股55英镑的价格称为“魔力数字”，认为到这个价位交易就可能成功。

辉瑞表示，曾在5月16日致信阿斯利康董事长，提出每股53.50英镑的报价，但仍被告知该价格大大低估了公司的价值，这促使其进一步优化出价。阿斯利康此前已经在5月2日拒绝了每股50英镑的价格。

“相信我们的报价对阿斯利康股东是有吸引力的，辉瑞-阿斯利康合并符合所有股东的最大利益，”辉瑞执行长Ian Read在声明中称。

他对阿斯利康拒绝谈判感到沮丧，并呼吁该公司的股东向董事会施压以开始谈判。

“今天稍早与阿斯利康交谈后，我认为其董事会目前并不准备在一个合理的价格水平上推荐交易。”Read说。“我们仍然准备进行一场有意义的对话，但进行建设性接触的时间即将耗尽。”

如果双方没有进一步商谈，同时亦未能根据英国的收购规定延长截止期限，则辉瑞的收购提议将在伦敦时间5月26日下午5时到期。