《焦点》辉瑞提高对阿斯利康收购报价，但称不会敌意收购或再次提价

**研发中药品令人寄予厚望**

阿斯利康曾公布研制中新药的详细情况，认为与辉瑞达成交易并非不可避免，但管理层也承认，董事会必须考虑有吸引力的报价。

投资者支持阿斯利康拒绝每股50英镑的价格，但许多股东表示，如果辉瑞提高报价后再回来洽商，应该与之展开谈判。

英国、美国和瑞典对这桩收购计划的政治反弹也越来越强烈。阿斯利康公司的起源有一半来自瑞典。

瑞典政府周五号召齐心协力抵制这场并购，因担心可能导致科研岗位裁员。这一号召呼应了上周两次议会听证会上英国议员的忧虑，同时美国也担心在一些阿斯利康业务量较大的州会出现裁员。

辉瑞的收购将是最大一起外资对英国企业的收购案，许多科学家和政界人士表示反对，担心这会损害英国的科研基础。

英国首相卡梅伦表示，他要求辉瑞作出更多保证；大学及科学事务国务大臣韦力生上周表示，希望辉瑞对于投资的时间保证能再长一些，不只是目前承诺的五年。

英国政府还与欧盟方面进行特别讨论，研究如何强化能力，在欧盟制度下迫使辉瑞兑现有关就业岗位和研究的承诺。

但卡梅伦亦表示，英国不希望被人认为将外国公司拒之门外。(完)