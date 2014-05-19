企业并购：AT&T将以485亿美元收购美最大卫星电视运营商DirecTV

“这是难得的良机，我们可以趁此重整视频娱乐业格局，并打造一家新公司，可以向多种屏幕客户--例如移动设备、电视、便携式电脑、汽车甚至飞机，提供新的捆绑包和内容服务，”AT&T执行长Randall Stephenson在一份声明中称。“同时，这还将给我们的股东带来短期和长期价值。”

但对AT&T在美国卫星电视付费业务已趋于平缓之际出手收购DirecTV，一些分析师和投资者质疑这么做的理由。