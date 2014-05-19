企业并购：AT&T将以485亿美元收购美最大卫星电视运营商DirecTV

《全球主要国家债券发行预告》--5月1日-5月8日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
“这是难得的良机，我们可以趁此重整视频娱乐业格局，并打造一家新公司，可以向多种屏幕客户--例如移动设备、电视、便携式电脑、汽车甚至飞机，提供新的捆绑包和内容服务，”AT&T执行长Randall Stephenson在一份声明中称。“同时，这还将给我们的股东带来短期和长期价值。”
但对AT&T在美国卫星电视付费业务已趋于平缓之际出手收购DirecTV，一些分析师和投资者质疑这么做的理由。
基于网络的电视服务增长可能意味着，卫星电视需求未来几年将进一步放缓。(完) (编译 王兴亚/李爽 审校 许娜)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，5月2日(周二)将恢复正常交易。 如欲参考香港股市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)