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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:22 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月19日

**上海证券报**

--中国外交部发言人洪磊周日(18日)表示，中方从即日起已提升中国公民赴越南旅游安全提示级别，暂停部分双边交往计划，并将视形势发展，研究采取进一步措施。

--在“封关”近半年后，拟首次公开发行(IPO)企业排队名单中首次出现两张新面孔，利群百货和通灵珠宝两公司IPO申请上周被受理。

--央行副行长潘功胜表示，储备货币多元化将是市场选择的结果。过去几年在市场推动下，人民币的国际化速度很快，在未来多元化的国际货币体系当中，对人民币占有一席之位抱有信心。

**第一财经日报**

--中国人民银行副行长、国家外管局局长易纲透露，下月起，国家外管局将进一步扩大跨国公司总部外汇资金管理试点范围，努力打造跨国公司现金的管理中心和财务管理中心。

--近日有消息称，三大电信运营商在逐步调整补贴策略，2014年手机补贴额度将下调100亿元人民币，其中移动50亿，联通、电信各25亿。

--在经济增速放缓、监管层严防铁矿石融资风险、钢铁行业现熊市迹象、供应过剩等多重背景下，上周五(5月16日)铁矿石价格创20个月新低。另外，随着融资矿信用证的集中到期，其甩货风险在急剧增加。

**证券时报**

--宁波银行 称，拟作为唯一发起人出资设立金融租赁公司，注册资本为10亿元。

**每日经济新闻**

--中国人民银行调查统计司副司长徐诺金表示，2012年中国非金融类企业部门的杠杆率为106%，2013年进一步增至109.6%。这一数值远高于德国的49%、美国的72%、日本的99%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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