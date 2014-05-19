《中国报摘》--其他报纸重要消息5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
**上海证券报**
--中国外交部发言人洪磊周日(18日)表示，中方从即日起已提升中国公民赴越南旅游安全提示级别，暂停部分双边交往计划，并将视形势发展，研究采取进一步措施。
--在“封关”近半年后，拟首次公开发行(IPO)企业排队名单中首次出现两张新面孔，利群百货和通灵珠宝两公司IPO申请上周被受理。
--央行副行长潘功胜表示，储备货币多元化将是市场选择的结果。过去几年在市场推动下，人民币的国际化速度很快，在未来多元化的国际货币体系当中，对人民币占有一席之位抱有信心。
**第一财经日报**
--中国人民银行副行长、国家外管局局长易纲透露，下月起，国家外管局将进一步扩大跨国公司总部外汇资金管理试点范围，努力打造跨国公司现金的管理中心和财务管理中心。
--近日有消息称，三大电信运营商在逐步调整补贴策略，2014年手机补贴额度将下调100亿元人民币，其中移动50亿，联通、电信各25亿。
--在经济增速放缓、监管层严防铁矿石融资风险、钢铁行业现熊市迹象、供应过剩等多重背景下，上周五(5月16日)铁矿石价格创20个月新低。另外，随着融资矿信用证的集中到期，其甩货风险在急剧增加。
**证券时报**
--宁波银行 称，拟作为唯一发起人出资设立金融租赁公司，注册资本为10亿元。
**每日经济新闻**
--中国人民银行调查统计司副司长徐诺金表示，2012年中国非金融类企业部门的杠杆率为106%，2013年进一步增至109.6%。这一数值远高于德国的49%、美国的72%、日本的99%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注