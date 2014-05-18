《全球汇市》欧元结束两周跌势持稳，投资者静待新数据出炉

交易商预计本周印度卢比波动将会减弱，投资者将密切关注新政府宣布的任何经济或财政计划。
本周焦点还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)4月29-20日的政策会议，以及有关中国5月制造业的一项民间调查。
周一亚洲汇市方面没有重大经济数据，关注点在于股市表现。
美国股市上周五微升，令人期待亚股高开，这可能将打压避险的日圆。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3698 1.3692 +0.04 -0.34 1.3745
美元/日圆 101.50 101.49 +0.01 -3.61 105.30
欧元/日圆 139.08 138.96 +0.09 -3.90 144.73
美元/瑞郎 0.8921 0.8924 -0.03 -0.08 0.8928
英镑/美元 1.6820 1.6813 +0.04 +1.59 1.6556
美元/加元 1.0862 1.0855 +0.06 +2.28 1.0620
澳元/美元 0.9365 0.9361 +0.04 +5.07 0.8913
新西兰元/美元 0.8635 0.8621 +0.16 +5.23 0.8206
澳元/日圆 95.080 95.000 +0.08 +1.31 93.850
新西兰元/日圆 87.670 87.490 +0.21 +1.46 86.410
英镑/日圆 170.77 170.64 +0.08 -2.04 174.33
澳元/新西兰元 1.0838 1.0843 -0.05 -0.09 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 徐文焰/郑茵/李爽/朱晓军/李爽)