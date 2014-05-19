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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 08:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月19日-5月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    * 5月19日当周

    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
   
    5月19日(一)
    暂无重要经济数据
    
    5月20日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月17日当周           --      -0.1%
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                       3月         +0.4%     +1.1%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月17日当周           --      +4.2%
    
    5月21日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       5月16日当周           --      363.4
              再融资指数                                                   --    1,386.4
    
    5月22日(四)
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               5月17日当周           31       29.7
              四周均值(万人)                                               --     32.325
              续请失业金人数(万人)                   5月10日当周        265.8      266.7
    1230  美国芝加哥联储全国活动指数                         4月           --     正0.20
    1230  加拿大零售销售(较前月)                             3月        +0.3%      +0.5%
    1345  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)            5月初值         55.6       55.4
    1400  美国成屋销售年率(万户)                             4月          469        459
    1400  美国领先指标                                       4月        +0.3%      +0.8%
    1500  美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   5月           --        正7
    2200  国际半导体设备暨材料协会(SEMI)                     
          北美半导体设备订单出货比                           4月           --         --
    
    5月23日(五) 
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                  4月        +0.3%      +0.6%
                                   (较上年同期)                         +2.0%      +1.5%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                          4月        +0.2%      +0.3%
                           (较上年同期)                                 +1.4%      +1.3%
    1400  美国新屋销售年率(万户)                             4月         42.5       38.4
    1430  美国ECRI经济领先指标                        5月9日当周           --      136.4
    
    5月26日当周
    
    5月26日(一) 
    暂无重要经济数据     
    (完)
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