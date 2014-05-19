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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:12 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月19日

* 头版头条:

--中国国家发改委召开会议称，今年经济体制改革重点任务包括深化投资体制改革，激发市场主体活力；推进资源性产品等价格改革，形成主要由市场决定价格的机制等九个方面。

* 其他:

--停牌近4个月之久的成飞集成 称，拟以每股16.60元人民币发行股份购买沈飞集团、成飞集团和洪都科技全部股权，标的资产预估值达158.47亿元。同时向中航工业、华融公司等非公开发行股份募集现金。

--停牌逾半年的华智控股 称，拟向杭州日报报业集团有限公司和都市快报社发行股份购买传媒经营类资产，资产估值约为22亿元，股票发行规模约为5.23亿股。

--行业深度调整期，白酒龙头--五粮液 终于扛起降价大旗。其五粮液普五、和1618五粮液等产品的出厂价、建议团购价等均有所下调。

--国家信息中心经济预测部报告预计，二季度中国出口将增长5%左右，进口将增长4.5%左右。建议加强对外贸领域的扶持力度，通过培育新型竞争力促进出口发展。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇；审校 黄凯)
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