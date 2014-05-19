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市场报道 | 2014年 5月 19日 星期一 08:19 BJT

****欧洲经济指标预测--5月19日-5月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值    
    
    5月19日当周
    
    5月19日(一)
    暂无重要经济数据出炉
    
    5月20日(二)
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 4月        持平       -0.3%       
                              (较上年同期)                          -0.8%       -0.9%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              3月          --       -3.1%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +2.8%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              3月          --       -1.5%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +1.2%
    0830  英国CPI(较前月)                                 4月        +0.3%      +0.2%
               　 (较上年同期)                                       +1.7%      +1.6%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                             +0.5%      +0.2%
                            (较上年同期)                             +2.6%      +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                 +0.4%      +0.3%
                                        (较上年同期)                 +2.7%      +2.5%
               PPI投入指数(较前月)                                   -0.2%      -0.6%
                      (较上年同期)                                   -4.9%      -6.5%
               PPI产出指数(较前月)                                   +0.2%      +0.2%
                       (较上年同期)                                  +0.7%      +0.5%
               PPI核心产出指数(较前月)                               +0.1%      +0.1%
                          (较上年同期)                               +1.0%      +1.0%
    
    5月21日(三)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)           3月         --     盈余139
                              (经季节调整)(亿欧元)                     --     盈余219
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --     流入562
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果              5月       0-9-0      0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国零售销售(较前月)                             4月       +0.5%      +0.1%
                    (较上年同期)                                     +5.2%      +4.2%
    1400  欧元区消费者信心                                 5月      负8.20     负8.70
    
    5月22日(四)
    0645  法国企业景气指数                                 5月        100         100
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           5月初值      51.0        51.2
                Markit服务业PMI                                      50.2        50.4
                Markit综合PMI                                          --        50.6
    0730  德国Markit制造业PMI                           5月初值      54.0        54.1
                Markit服务业PMI                                      54.5        54.7
                Markit综合PMI                                          --        56.1
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         5月初值      53.2        53.4
                  Markit服务业PMI                                    53.0        53.1
                  Markit综合PMI                                      53.9        54.0 
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值     +0.8%       +0.8%
                               (较上年同期)                         +3.1%       +3.1%
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 4月         35        48.6
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --   短差157.2
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  5月        正4         负1
    
    5月23日(五)
    0600  德国GDP详细报告(较上季)                      第一季       +0.8%      +0.8%
                 (较上年同期)                                       +2.3%      +2.5%
    0800  德国IFO企业景气判断指数                         5月       110.9      111.2
              IFO企业现况指数                                       115.5      115.3
              IFO企业预期指数                                       106.6      107.3
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                3月          --      -0.2%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --      -1.0%
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          4月          --       持平
                       (较上年同期)                                    --      +1.4%
    1000  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               4月初值         --     顺差27
   
    5月26日当周
    
    5月26日(一) 
    0600  德国GfK消费者信心指数                           6月          --        8.5   
    
    5月26日-6月6日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  5月         --       +1.2%
                                (较上年同期)                           --     +10.9%    
     (完)
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