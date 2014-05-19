欧洲经济指标预测--5月19日-5月26日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月19日当周 5月19日(一) 暂无重要经济数据出炉 5月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 持平 -0.3% (较上年同期) -0.8% -0.9% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -3.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.5% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.2% 0830 英国CPI(较前月) 4月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.7% +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.6% +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.7% +2.5% PPI投入指数(较前月) -0.2% -0.6% (较上年同期) -4.9% -6.5% PPI产出指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.5% PPI核心产出指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 5月21日(三) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 3月 -- 盈余139 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余219 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入562 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国零售销售(较前月) 4月 +0.5% +0.1% (较上年同期) +5.2% +4.2% 1400 欧元区消费者信心 5月 负8.20 负8.70 5月22日(四) 0645 法国企业景气指数 5月 100 100 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.0 51.2 Markit服务业PMI 50.2 50.4 Markit综合PMI -- 50.6 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 54.0 54.1 Markit服务业PMI 54.5 54.7 Markit综合PMI -- 56.1 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 53.2 53.4 Markit服务业PMI 53.0 53.1 Markit综合PMI 53.9 54.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 35 48.6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差157.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 正4 负1 5月23日(五) 0600 德国GDP详细报告(较上季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.5% 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 110.9 111.2 IFO企业现况指数 115.5 115.3 IFO企业预期指数 106.6 107.3 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 3月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差27 5月26日当周 5月26日(一) 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 -- 8.5 5月26日-6月6日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- +1.2% (较上年同期) -- +10.9% (完)