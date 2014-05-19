金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透5月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 升0.28%，报1,031.95点。
中国股市：沪综指缩量微收升终结三连跌，2,000点支撑位临近大盘企稳
香港股市：恒指收低，但创下逾八个月来最佳周度表现
中国汇市：人民币高开低收供求基本平衡，月底前料持续横向整理
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拉美股市：墨西哥股市周五上扬，此前该国议会批准了一项有利于重要能源改革措施的法案。巴西股市Bovespa指数 收高0.07%，报53,891.02点，因Eletrobras等电力公用事业股的上扬，抵消了淡水河谷等等大宗商品股的下跌。
拉美汇市：墨西哥比索上涨，此前该国通过议案为能源改革铺路。
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南非股市：连续第二天下跌，铁矿石生产商股票下滑，受累于中国供应过剩的疑虑。综合指数 跌0.6%至49,159.77点；Top-40绩优股指数 收低0.7%，报44,078.03点。
南非汇市：兰特从本周触及的低位反弹，但涨幅受限
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印度股市：周五大涨，最高一度攀升6.1%至记录高点，因人民党及其联盟在印度大选中大获全胜；但股市临近收盘时大幅回落，受累于投资者锁定获利。指标股指BSE指数 收涨0.9%，报24,121.74点，盘中创高点25,375.63点。NSE指数 收高1.12%，或14.40点，报7,203点，盘中最高升至历史高位7,563.50点。
印度汇市：卢比升至11个月高点，创八个月最大周线升幅，受助于人民党及其联盟在大选中获得压倒性优势。卢比兑美元 收在58.79/80，盘中一度高见58.62，此为去年6月19日以来最高，较前日的59.29/30上涨0.85%。卢比周线上扬2.1%，第三周连涨，为9月13日当周以来最大周线升幅。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.69%，报689.22点。指标RTS指数 升0.72%，报1,262.010点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.06%，至34.77卢布；卢布兑欧元 涨0.1%，至47.6425卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 于春红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注