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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 09:14 BJT

金砖国家：5月16日股汇市收盘纵览

路透5月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月16日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 升0.28%，报1,031.95点。

中国股市：沪综指缩量微收升终结三连跌，2,000点支撑位临近大盘企稳

香港股市：恒指收低，但创下逾八个月来最佳周度表现

中国汇市：人民币高开低收供求基本平衡，月底前料持续横向整理

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拉美股市：墨西哥股市周五上扬，此前该国议会批准了一项有利于重要能源改革措施的法案。巴西股市Bovespa指数 收高0.07%，报53,891.02点，因Eletrobras等电力公用事业股的上扬，抵消了淡水河谷等等大宗商品股的下跌。

拉美汇市：墨西哥比索上涨，此前该国通过议案为能源改革铺路。

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南非股市：连续第二天下跌，铁矿石生产商股票下滑，受累于中国供应过剩的疑虑。综合指数 跌0.6%至49,159.77点；Top-40绩优股指数 收低0.7%，报44,078.03点。

南非汇市：兰特从本周触及的低位反弹，但涨幅受限

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印度股市：周五大涨，最高一度攀升6.1%至记录高点，因人民党及其联盟在印度大选中大获全胜；但股市临近收盘时大幅回落，受累于投资者锁定获利。指标股指BSE指数 收涨0.9%，报24,121.74点，盘中创高点25,375.63点。NSE指数 收高1.12%，或14.40点，报7,203点，盘中最高升至历史高位7,563.50点。

印度汇市：卢比升至11个月高点，创八个月最大周线升幅，受助于人民党及其联盟在大选中获得压倒性优势。卢比兑美元 收在58.79/80，盘中一度高见58.62，此为去年6月19日以来最高，较前日的59.29/30上涨0.85%。卢比周线上扬2.1%，第三周连涨，为9月13日当周以来最大周线升幅。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.69%，报689.22点。指标RTS指数 升0.72%，报1,262.010点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.06%，至34.77卢布；卢布兑欧元 涨0.1%，至47.6425卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 于春红)
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