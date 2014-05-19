《独家新闻》西门子最快将于本周向阿尔斯通提出正式报价

* 西门子将很快提出改进后的正式报价--消息人士

* 并购后西门子侧重能源业务，阿尔斯通关注铁路业务

* 法国政府可能在合并后的运输集团中持股

* 西门子收购报价有助于法国施压通用电气优化出价

路透法兰克福/柏林/巴黎5月18日 - 熟悉谈判的知情人士向路透表示，德国西门子(Siemens) 正在研究对法国阿尔斯通 能源业务的一项正式资产交换报价，可能最早于本周提出。预计法国政府将在资产交换后以铁路业务为主的阿尔斯通中持股。

阿尔斯通已经在与美国巨头通用电气(奇异,GE) 谈判，后者提出以123.5亿欧元(169亿美元)收购阿尔斯通能源业务，而阿尔斯通需要在6月2日前对报价进行评估。然而，由于受到法国政府的压力，阿尔斯通已经向西门子公开账目，以便西门子提出自己的报价。

双方消息人士表示，西门子正积极研究改善资产交换报价。该报价有望创建两个欧洲“巨头”：主攻能源业务的西门子，和专注运输行业的阿尔斯通。

上月末在致阿尔斯通的简函中，西门子大致提出了一项价值145亿美元的报价，提议将其部分铁路业务加现金来交换阿尔斯通的动力涡轮机业务。

谈判知情人士称，西门子此后又改进了报价，提出将全部铁路业务转交阿尔斯通，并讨论建立一家铁路信号合资企业。

政界和其他知情人士称，为了在完成资产交换后以运输为主的阿尔斯通集团限制西门子的影响力，西门子也与法德两国政府探讨了法国政府增加持股的可能性--目前法国政府通过国有基金CDC在阿尔斯通资本中持有0.9%。

根据多方消息来源，法国政府最近一直在考虑持股阿尔斯通，以便保护该工程集团的法国根基。一位消息人士称政府持股将超过10%。10年前，阿尔斯通受到了政府救助，现在是该国一家大型私有企业。

两位知情人士称，西门子同时可能提议将阿尔斯通的风力与核电资产出售给法国国有能源集团Areva ，以消除法国政府对该国能源自主性的担忧。

部分消息人士怀疑阿尔斯通会否对西门子的新提议感兴趣。不过，一份竞争报价为法国政府在与通用电气谈判时提供了更多筹码。法国政府上周颁布法令，规定政府可以阻止外资在任何“具有战略重要性”的行业内进行收购。

阿尔斯通消息人士称该公司希望现金交易，并支持通用电气的报价；此外虽然该公司的确想扩张铁路信号业务，但无意扩张铁路业务。

西门子、通用电气和Areva均拒绝置评。阿尔斯通发言人拒绝评论，仅仅表示该公司正评估通用电气的报价，已经收到西门子表达的意向，但没有正式报价。由于时值欧洲下班时间，无法联系到法国国有基金CDC发言人。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)