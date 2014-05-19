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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:32 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月19日

*工商时报：

--台湾期货交易所授权欧洲期货交易所（Eurex）挂牌新台币计价的〞台股期货及台指选择权一天期期货契约（Eurex／TAIFEX Link）〞已正式在Eurex上市；以台湾加权股价指数为标的之台股期货、台指选择权首度跃上国际金融舞台，上市首日交易顺利，为台湾金融史写下重要一页。

--行政院昨日召开经贸国是会议首次顾问小组会议，多数顾问建议两岸议题应更直接讨论，〞逢中必反〞问题不应回避。经贸国是会议将聚焦在两岸议题、全球化带来经济效益及公平分配问题，回应学运青年关切议题等三大面向。

--据统计，新光集团旗下新光医疗财团法人，近一年来大举增加15.51万张，持股比率从2.92%，大幅攀升至4.3%；此外，国泰金控 董事长蔡宏图也在近一年内增加1.69万张，持股比率从0.43%拉高至0.52%。

*经济日报：

--亚太电信 释股案又有新发展，由于鸿海 董事长郭台铭与软体银行 创办人孙正义素有交情，市场盛传郭、孙两人将联手吃下亚太电信私募现金增资股，成为持股20%的新股东，也是最大单一股东。

--金管会专案金检九家银行销售TRF(目标可赎回远期契约)，九家全都涉嫌违规，被要求陈述意见，缺失率高达100%，历来罕见。金管会将双管齐下，透过法令修改及银行公会自律规范，强化对TRF销售管理。

--台湾高铁公司濒临破产展开自救，向交通部下最后通牒。近期高铁公司董事会决议，其向交通部高铁局提出的除外情事、不可抗力事件和老残票补助等要求，若今年9月协调委员会仍没有结论，将提仲裁，仲裁不成就提诉讼。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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