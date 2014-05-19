《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
*工商时报：
--台湾期货交易所授权欧洲期货交易所（Eurex）挂牌新台币计价的〞台股期货及台指选择权一天期期货契约（Eurex／TAIFEX Link）〞已正式在Eurex上市；以台湾加权股价指数为标的之台股期货、台指选择权首度跃上国际金融舞台，上市首日交易顺利，为台湾金融史写下重要一页。
--行政院昨日召开经贸国是会议首次顾问小组会议，多数顾问建议两岸议题应更直接讨论，〞逢中必反〞问题不应回避。经贸国是会议将聚焦在两岸议题、全球化带来经济效益及公平分配问题，回应学运青年关切议题等三大面向。
--据统计，新光集团旗下新光医疗财团法人，近一年来大举增加15.51万张，持股比率从2.92%，大幅攀升至4.3%；此外，国泰金控 董事长蔡宏图也在近一年内增加1.69万张，持股比率从0.43%拉高至0.52%。
*经济日报：
--亚太电信 释股案又有新发展，由于鸿海 董事长郭台铭与软体银行 创办人孙正义素有交情，市场盛传郭、孙两人将联手吃下亚太电信私募现金增资股，成为持股20%的新股东，也是最大单一股东。
--金管会专案金检九家银行销售TRF(目标可赎回远期契约)，九家全都涉嫌违规，被要求陈述意见，缺失率高达100%，历来罕见。金管会将双管齐下，透过法令修改及银行公会自律规范，强化对TRF销售管理。
--台湾高铁公司濒临破产展开自救，向交通部下最后通牒。近期高铁公司董事会决议，其向交通部高铁局提出的除外情事、不可抗力事件和老残票补助等要求，若今年9月协调委员会仍没有结论，将提仲裁，仲裁不成就提诉讼。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注