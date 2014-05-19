《新兴市场重要经济事件预告》--5月19日-5月26日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透5月19日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
5月19日(一)
法兰克福--2014年法兰克福金融峰会(至5月20日)。演讲嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)、捷克央行理事Kamil Janacek、欧洲央行执委Andreas Dombret、西班牙央行总裁林德和德国前财长Theodor Waigel。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在全国民主学会(National Democratic Institute)讲话(1430)。
基加利--非洲开发银行在卢旺达召开年会(至5月23日)。
5月20日(二)
布达佩斯--匈牙利央行理事Marton Nagy就银行业前景发表讲话(0700)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会宣布利率决定)。
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议。
5月21日(三)
华盛顿--2014年布雷顿森林委员会年会。演讲嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、世界银行行长金墉、美洲开发银行(IDB)总裁Luis Alberto Moreno。
5月22日(四)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
5月23日(五)
暂无重要经济事件公布。
5月24日(六)
中国上海--在复旦发展研究院组织2014年主题为“亚洲转型：寻找新动力”上海论坛上，欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在高层圆桌会议发表讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注