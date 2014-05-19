中越关系：中国旅行社开始暂停赴越南旅游业务--新华

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 新华社周日报导称，中国国内各大旅行社已开始暂停赴越南旅游业务，并采取相关旅游保障政策。
报导援引目前中国国内最大在线旅游公司携程旅游 表示，由于国家旅游局官网连续转发中国外交部门关于中国公民暂勿赴越南旅游的提示，携程已开始主动劝退预订近期越南游产品的国内游客，并启动特别保障政策，全额退还订单费用，不让客户承担损失。
同时，对于自己要求取消行程的客户，携程也承担退订产生的损失。这项措施目前已涉及全国范围数百旅游者，包括预订了携程网上自营与代理产品的用户。
报导并称，目前中国国旅、凯撒旅游等国内各大旅行社已开始劝退预定越南团队游自由行的游客。凯撒等多家旅行社已停止收客赴越，已经收客的电话通知退团。
中国在南海搭建油井设施引发两国海上摩擦，随后越南发生反华暴乱。包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。据初步核实，已有1名中国公民死亡，上百人受伤。(完) (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注