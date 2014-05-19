《全球重要经济事件一览表》--5月19日-5月26日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月19日(一)
华盛顿--金融稳定监管委员会举行资产管理公开会议。美国财政部次长米勒(Mary Miller)致开闭幕辞。
德国慕尼黑--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个固定收益会议上发表讲话(1400)。
华盛顿--美国前财长盖特纳参加“压力测试：对金融危机的反思”的讨论(1545)。
达拉斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加布什研究所有关货币政策的会议并发言，题目为“美联储的角色”(1610)。
法兰克福--2014年法兰克福金融峰会(至5月20日)。演讲嘉宾包括：欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)、捷克央行理事会成员Kamil Janacek、欧洲央行执委Andreas Dombret、西班牙央行总裁林德和前德国财长Theodor Waigel。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国央行会议上讲话(0800)。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁出席该央行主办的支付论坛。
5月20日(二)
伦敦--英国央行副总裁宾恩在伦敦政治经济学院讲话(1730)。
瑞士伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹在瑞士国际金融论坛发表讲话。
东京--日本央行货币政策会议(至5月21日)。
悉尼--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。
阿德莱德--澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲金融服务机构(FINSIA)午餐会上发表讲话。
华盛顿--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一午餐会上就经济前景发表讲话(1630)。
5月21日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录(1800)。
纽约--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在区域就业市场市场简报会上，介绍地区经济状况和经济复苏时期的新增就业岗位种类(1400)。
华盛顿--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和金融业讲话(1650)。
布鲁塞尔--西班牙央行负责监管与金融稳定事务的总干事Julio Duran参加“2014年欧洲银行执委会论坛”小组讨论(1200)。
明尼亚波利斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1730)。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在纽约大学毕业典礼上发表演说并接受荣誉学位。
法兰克福--欧洲央行管委会会议，无宣布利率决定的计划。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议。
5月22日(四)
旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加贸易与贸易融资协会(ATFA)第17届年会并发言(2000)。
马德里--西班牙央行总裁林德就西班牙金融行业未来的挑战发表演讲(1000)。
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国股票协会(Deutsche Aktieninstitut)年度招待会上发表讲话(1600)。
5月23日(五)
马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格在主题为“金融系统和银行业联盟”的会议上发表讲话(0745)。
挪威海于格松--挪威央行总裁奥尔森和挪威央行投资管理机构(NBIM)代理执行长Trond Grande就央行的地区网络发表讲话。
巴黎--欧洲央行执委科尔在“国际货币政策：趋势和转折点”大会上讲话(1200)。
德国卡尔斯鲁厄--德国央行理事会成员Joachim Nagel讲话(1500)。
5月24日(六)
上海--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在2014上海论坛题为“亚洲的增长瓶颈：谁能突围？”的高级别圆桌会议讲话(0530)。
5月25日(日)
葡萄牙辛特拉--欧洲央行的中央银行论坛(至5月27日)。讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、土耳其央行总裁Erdem Basci、欧洲央行执委科尔和墨西哥央行总裁卡斯腾斯。
5月26日(一)
东京--日本央行发布4月议息会议记录(2350)。
东京--日本央行副总裁岩田规久男在共同社活动上讲话(0700)。
挪威特罗姆瑟--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注