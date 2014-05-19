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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:47 BJT

基金产业：5月14日止当周全球股票基金流入110亿美元--美银

路透纽约5月16日 - 美银美林Global Research周五报告显示，5月14日止当周全球投资者向股票型基金挹注110亿美元，为五周来最大流入量。

根据该报告，以美股为主的股票型基金净流入60亿美元，其中全数流入上市交易基金。

新兴股市基金则吸引5亿美元的资金流入，一反前一周流出7亿美元的情况。日股基金亦吸引了5亿美元，为四周来最大流入量。

全球债券型基金吸引了68亿美元的资金，为连续第10周流入。高收益债券型基金流入12亿美元，为连续第14周流入。新兴市场债券型基金则吸引11亿美元，为连续第七周流入。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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