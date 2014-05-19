版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:59 BJT

金属期市：伦铜微升，因中国承诺加快金融改革支撑大宗商品需求增长

美国4月房屋开工跳涨，建筑许可触及将近六年以来高点，让人冀望处境不妙的房屋市场可能正在持稳。

中国官方数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收 窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。

2014年是中国全面深化改革的开局之年。日前召开的全国经济体制改革工作会议锁定九大改革任务，包括深化投资体制改革、推进资源品价格改革和深化财税金融改革等。

印尼向怀疑者证明他们错了，因镍价飙升，且急需原料的中国厂商开始把设备运往印尼的加工厂。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据指出，投机客在5月13日止当周增持期铜净多仓。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/戴素萍 审校 孙茉莉/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐