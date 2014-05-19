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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:57 BJT

台越关系：台湾称越南将协助了解台商受害情形，并妥善处理赔偿事宜

路透台北5月19日 - 台外交部周日稍晚表示，台湾对越南民众暴乱行为、危害台商安全提出严正抗议，并已获越南政府回应，而外交部也引述驻台北越南经济文化办事处代表表示，越南政府会尽力协助经济部次长访越的行程提供协助，并妥善处理后续赔偿事宜。

外交部表示，经济部次长将率团访问越南，了解台商受害情形及协商相关赔偿事宜，越南方面并称将对访问行程提供一切必要协助。

外交部也说，针对越南台商的人身安全问题，越南政府日前已派遣军警人员到台商聚集地区、台商工厂所在地区、台商会馆及预备做为台商及侨民紧急避难的相关安全处所、以及我驻越南代表处及驻胡志明市办事处驻点维护安全或巡逻。

上周越南反华暴乱进一步扩散，一位医生周四称有多达21人死亡，一家大型外资钢铁项目也被纵火焚烧。据称死亡的人有多数为华人。

至于大举在越南投资的台湾厂商，本次则在反华暴乱中，遭受厂房被烧毁、破坏以至停工数日的严重损失，台商总会并估计台商的损失约数十亿美元。

越南反华暴乱上周二在南部工业区爆发，起因是中国在南海搭建油井设施，而越南则声称对这一海域拥有主权。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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