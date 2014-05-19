中国经济：全国经济体改会议锁定九大任务，深化投资体制改革列首位

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 2014年是中国全面深化改革的开局之年。日前召开的全国经济体制改革工作会议锁定九大改革任务，包括深化投资体制改革、推进资源品价格改革和深化财税金融改革等。
是次会议在上周五及周六(16-17日)召开。国家发改委网站刊登新闻稿并称，将推进国有企业改革，推动各种所有制资本交叉持股，加快推进电力、油气和盐业等重点领域改革。
“要审慎稳妥、底线思维，谋划好改革方案，坚持试点先行，”会议并要求，“正确处理改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度的关系”。
会议指出，要加快推进投资审批制度改革，进一步精简和下放投资审批事项；并进一步改善民间投资环境，推出一批鼓励社会资本特别是民间投资参与的示范性项目。
同时，要推进资源性产品等价格改革，进一步减少政府定价项目，放开一批具备竞争条件的商品和服务价格；完善和扩大居民生活阶梯价格制度，探索建立主要农产品目标价格制度。
财税改革方面，关键是要实施公开透明的预算制度，规范政府举债融资制度，推进营改增试点、消费税、资源税、房地产税、环境保护税等税制改革；并继续推进利率汇率市场化改革，有序放宽金融机构市场准入。
此外，还要加大主体功能区制度实施力度，建立健全生态补偿机制；并继续以人的城镇化为核心推进新型城镇化，有序推进农业转移人口市民化，着重解决好人往哪里去、钱从哪里来、地该怎么用等问题。
国务院去年9月已经批复同意由国家发改委牵头，建立经济体制改革工作部际联席会议制度。（完）
欲览全文，请点击国家发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注