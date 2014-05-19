中国贸易：二季度出口料增约5%，建议加大外贸扶持力度--国家信息中心

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透北京5月19日 - 中国国家信息中心经济预测部最新报告预计，二季度中国出口增速在5%左右，进口增速在4.5%左右；建议加大外贸扶持力度，优化出口产品结构，推进自贸区建设。
该中心宏观经济形势课题组本月初则预计，二季度中国出口增长10%左右，进口增长8%左右，外贸顺差达到1,280亿美元。
周一刊登在中国证券报的该报告指出，今年以来，中国进出口由2012年同期的大幅增长转为下降，是继2009年后首次出现负增长。高新技术产品下滑幅度较大，民营企业对进出口的贡献下降。国内潜在增长水平下降，世界经济温和增长，中国外贸增速已逐步向中低速增长区间回落。
报告认为，美国退出量宽政策将引发国际资本流向发达市场，不会对中国造成明显冲击，但也将对人民币汇率等方面产生明显影响，给中国货币政策、对外贸易等工作带来难度。
“人民币实际有效汇率上升压力减小，汇率双向波动可能性加大。不过，过去两年人民币汇率存超调现象，而根据经验其对出口的影响将在今明两年集中滞后显现。”
报告并建议，推进技术升级，优化产品结构；推进自贸区建设，探索新的国际合作模式；贯彻落实外贸政策，加大外贸扶持力度，进一步降低或减免先进技术设备、关键零部件与部分消费品进口税费。
中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。1-4月中国出口同比则下降2.3%，进口增长1.4%；贸易顺差352.4亿美元，减少41.4%。
中国国务院上周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺 资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注