《香港重要政经日程》--5月20日-5月27日

****敬告客户：韩国金融市场5月1日因假期休市，2日恢复正常交易****

亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)