《香港重要政经日程》--5月20日-5月27日

****敬告客户：韩国金融市场5月1日因假期休市，2日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
================== 今日重要政经消息=================
5月20日（周二）
-- 先进半导体 公布三个月业绩。
-- 民生国际 公布年报。
-- 敏华控股 公布年报。
-- 信利国际 公布三个月业绩。
--10:00 中国远洋 在香港和北京举行股东周年大会。
--10:00 雨润食品 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月21日（周三）
-- 中国财政部于离岸招标国债。
--10:00 碧桂园 股东周年大会。
--15:00 熔盛重工 股东周年大会。
5月22日（周四）
-- 中国北车 首日挂牌。
-- 香港公布4月消费物价指数（CPI）。
-- VTech Holdings 公布年报。
--09:00 中石油 在北京举行股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 恒安国际 股东周年大会。
--11:00 中国电力 股东周年大会。
--11:00 万科置业(海外) 股东周年大会。
--14:00 中国国航 在北京举行股东周年大会。
5月23日（周五）
-- 碧瑶绿色 首日挂牌。
-- 超盈国际 首日挂牌。
--09:00 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 香港中旅国际 股东周年大会。
--10:00 瑞声科技 股东周年大会。
--15:00 龙湖地产 股东周年大会。
--16:00 中海油 股东周年大会。
5月24日（周六）
--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。
5月26日（周一）
-- 百丽国际 公布年报。
-- 华润创业 公布季报。
-- 利信达集团<0738.HK公布年报。
-- 李氏大药厂<0950.HK公布季报。
-- 太平洋恩利 公布半年报。
--11:30 中国海外宏洋 股东周年大会。
--11:00 港华燃气 股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
*5月27日（周二）
-- 香港公布4月对外商品贸易统计。
--11:30 瑞安建业 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月1日(周一)因公共假期休市，周二将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)