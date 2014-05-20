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货币新闻 | 2014年 5月 20日 星期二 09:21 BJT

《香港重要政经日程》--5月20日-5月27日

================== 今日重要政经消息=================

5月20日（周二）

-- 先进半导体 公布三个月业绩。

-- 民生国际 公布年报。

-- 敏华控股 公布年报。

-- 信利国际 公布三个月业绩。

--10:00 中国远洋 在香港和北京举行股东周年大会。

--10:00 雨润食品 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月21日（周三）

-- 中国财政部于离岸招标国债。

--10:00 碧桂园 股东周年大会。

--15:00 熔盛重工 股东周年大会。

5月22日（周四）

-- 中国北车 首日挂牌。

-- 香港公布4月消费物价指数（CPI）。

-- VTech Holdings 公布年报。

--09:00 中石油 在北京举行股东周年大会。

--10:00 中移动 股东周年大会。

--10:00 恒安国际 股东周年大会。

--11:00 中国电力 股东周年大会。

--11:00 万科置业(海外) 股东周年大会。

--14:00 中国国航 在北京举行股东周年大会。

5月23日（周五）

-- 碧瑶绿色 首日挂牌。

-- 超盈国际 首日挂牌。

--09:00 招商局国际 股东周年大会。

--10:00 香港中旅国际 股东周年大会。

--10:00 瑞声科技 股东周年大会。

--15:00 龙湖地产 股东周年大会。

--16:00 中海油 股东周年大会。

5月24日（周六）

--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。

5月26日（周一）

-- 百丽国际 公布年报。

-- 华润创业 公布季报。

-- 利信达集团<0738.HK公布年报。

-- 李氏大药厂<0950.HK公布季报。

-- 太平洋恩利 公布半年报。

--11:30 中国海外宏洋 股东周年大会。

--11:00 港华燃气 股东周年大会。

--15:00 中国海外 股东周年大会。

*5月27日（周二）

-- 香港公布4月对外商品贸易统计。

--11:30 瑞安建业 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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