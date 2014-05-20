《香港报摘》--其他报纸重要消息5月20日

* 明报：

--在内地34个城市做地产代理的中原集团，创办人施永青接受访问时表示，愈来愈多内房商拖欠支付佣金，令中原内地累计应收帐款已升至20多亿元人民币，为去年全年收入近三成。中原主席黎明楷称应收款中逾一半已逾期，情况严重。

--内银限房贷、停房贷愈演愈烈，福建龙头开发商禹洲地产 指部分三、四线城市卖了楼已经完全收不回钱，二线城市收数期也从2个月延长至6个月。即使人行吁内银做房贷，内房商认为资金压力仍难缓解。

--刚公布拟收购绿城中国 股权的融创中国 ，昨天召开股东周年大会。对于有小股东不满公司派息率太低，未达到承诺的20%，执行总裁汪孟德解释，集团想预留资金拿地，并表示看好今后10年内地楼市。 * 星岛日报：

--为了打击非法使用银联卡套现，继传出澳门金管局要求赌场于7月1日前，停用和移走非法银联终端机后，昨日有消息指当局限制赌场内珠宝及奢侈品使用银联卡，以防购物后再典当套取现金。

--市场上有多个全新盘部署于短期内推出，而个别正在销售余货的楼盘，亦加推单位应市，以冀于新盘市场分一杯羹。其中由长实 发展的北角单幢新盘DIVA，昨加推12伙两房户，平均尺价25,270港元。 * 苹果日报：

--政府建议放宽换楼期限，市场预期一手楼吃尽甜头，却被二手豪宅抢占先机。连日来市场录多宗千万豪宅成交，其中大角嘴奥运站一带连环录得5宗。有学者认为这纯粹巧合，市况未好转，且与放宽换楼期限无关。

--云游 入股《神魔之塔》似乎缩手。云游昨日公告指，台湾经济部工业局曾经接触《神》开发商Mad Head，讨论该宗收购有可能违反台湾政府规定，令市场怀疑这宗被质疑作价过高的并购「触礁」。 * 东方日报：

--自TD4G牌照发出后，内地电讯业的竞争格局持续改变。联通 昨公布的四月份营运数据显示，联通内地3G及4G上客，按月大跌35.8%至仅211万户，为2011年8月以来3G上客最差一个月。

--中旅国际 宣布，王帅廷因私人原因已辞任该公司主席兼执行董事的职务，昨日生效，王氏于辞任后，亦同时不再担任该公司薪酬委员会成员及提名委员会主席。 * 文汇报：

--香港人口老化，劳动力不足的情况愈见严峻。劳工及福利局根据香港人力推算发现，香港劳动人口将由2012年的351万增至2022年的367万人，但追不上同期间的人力需求增长，预料2022年的人力需求高达379万人，足足缺少约12万人，主要欠缺高中、文凭和副学位学历的人力资源。

--中国工商银行 指出，集团于周日获得最终批准，将在科威特开设分支机构。科威特在3月时表示将允许外资银行开设多个分支机构，以刺激经济增长。 * 大公报：

--中信银行 昨日公布，董事朱小黄因工作调整，辞任行长职务，并聘任李庆萍为行长。据内地媒体报道，朱小黄离开中信银行后，将赴中信集团担任监事长。（完）